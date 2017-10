Rivera rechaza "pasteleos con quienes quieren romper España"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró ayer que su partido irá a las elecciones catalanas con un mensaje "nítido" y el compromiso de no pactar con quienes quieren romper España: "Ya no vale pastelear con Puigdemont o Junqueras. Eso ya no sirve". En una intervención previa al Consejo General de Ciudadanos para abordar la situación de Cataluña, Rivera reconoció que hay "nostálgicos del pasteleo, que les gustaría arreglar esto en una habitación y repartirse dinero, indultos y otras cuestiones", pero se mostró convencido de que el pueblo español no permitirá "ningún enjuague o apaño" con quienes han querido liquidar la democracia.

“la mejor candidata"

De cara al 21 de diciembre, Rivera cerró filas en torno a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. A su juicio, "tenemos la mejor candidata, el mejor equipo y el mejor proyecto para tener un Gobierno decente y digno a la altura de los catalanes". "Ahora es el momento de apoyar a nuestros candidatos" dijo Rivera que valoró que Ciudadanos tenga "hechos los deberes" y los militantes ya hayan votado a Arrimadas en unas primarias "porque sabíamos que esto podría pasar". Y sobre las listas electorales, aseguró que Ciudadanos está preparado "para el momento en el que nos ha puesto la historia".