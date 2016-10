Rivera a Rajoy: "Si cumple las exigencias de Ciudadanos la legislatura saldrá bien"

n n n El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha dirigido al candidato del PP a la investidura, Mariano Rajoy, para advertirle de que "no pasa nada" por gobernar en minoría y que si cumple con todas las exigencias de su formación, la legislatura "saldrá bien".

Rivera, en la segunda sesión del debate de investidura, ha tenido también palabras para el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a quien le ha dado "una mala noticia" según ha dicho, porque, a partir de ahora, "hay que trabajar".

Con el "sí" por delante a la reelección de Rajoy, el líder del partido naranja se ha subido a la tribuna -afirmó- "con el orgullo" de haber sido la única formación que se ha dejado la piel para poner en marcha la legislatura, al haber apoyado primero un candidato socialista y después uno del PP. "Creemos que hay que empezar a hacer cosas por este país incluso cuando uno no es el candidato", ha afirmado Rivera insistiendo en que ni los trabajadores que cobran 700 euros ni los enfermos ni los emprendedores y tampoco los mayores "pueden esperar más".

Durante su intervención, en la que ha reiterado la idea de que Rajoy no tiene que temer una legislatura en minoría y no debe ponerse la venda "antes de la herida", se ha referido también a la corrupción del PP y del PSOE, que han "manchado" las instituciones. Por eso, hay que expulsar "a los Bárcenas, Gürtel y ERES" y "limpiar la vida pública". Ciudadanos, ha recalcado Rivera, está dispuesto a tender la mano al resto de fuerzas para sacar España adelante en el contexto de un parlamento "que ahora cobra fuerza" porque así lo han querido los españoles por dos veces.n