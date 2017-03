Rivera pide un esfuerzo de apoyo a los socialistas

n n n El El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reclamó al presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, "un esfuerzo del PSOE" para que el país pueda contar con unos presupuestos aprobados en junio porque hay mucha gente que depende de ellos.

"Le pido, no que se sume al acuerdo Ciudadanos-PP, sino que nos permita sacarlos adelante. Ya que el PSOE no se moja y no quiere negociar los presupuestos, por lo menos que permita que salgan", subrayó el líder naranja.

Rivera hizo estas declaraciones tras la "visita institucional" que mantuvo con el presidente del Principado y de la gestora socialista, Javier Fernández, en la sede del Gobierno asturiano, en la misma jornada en la que el Consejo aprobó su proyecto. "Como no somos extraterrestres, hemos hablado de la situación política en general, de los presupuestos o la estabilidad política", señaló el líder de la formación naranja.

En cuanto a financiación autonómica, ha reconocido que ambos han mostrado su preocupación por la renovación de la ley.n