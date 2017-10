Rivera llama a defender la democracia unidos, con "serenidad y sin complejos"

n n n El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, hizo ayer un llamamiento a restaurar la legalidad en Cataluña con "serenidad, firmeza democrática y sin complejos", como ocurrió tras el 23F, y se mostró convencido de que se acabará con "el golpe a la democracia" del independentismo en las urnas. "Lo vamos a conseguir sacando las urnas, con los votos. Les vamos a echar votando", garantizó Rivera en una comparecencia ante los medios en el Congreso después de que el Parlament aprobase la declaración unilateral de independencia de Cataluña en forma de república con los votos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP.

Frente a "los políticos irresponsables" que "quieren dividir a la sociedad catalana", el líder de Cs les advirtió de que "no van a lograr romper España". "Los demócratas tenemos la obligación de defender nuestra democracia como hicieron muchos españoles frente al golpe del 23F o como muchos españoles que se dejaron la vida por defender la democracia frente al terrorismo o a lo largo de la historia. Ahora, nos toca defender la democracia española otra vez", proclamó Rivera.

Confesó que el de ayer era "un día triste para la democracia española y muchos catalanes" que sienten "dolor, tristeza, impotencia y frustración de ver como se utilizan las instituciones para dar un golpe a la democracia". A los catalanes que quieren seguir en España, les aseguró que "no están solos" y que aunque "no va a ser fácil ganar" a los separatistas, "se va a hacer con inteligencia". Rivera pidió actuar con "serenidad, firmeza democrática y sin complejos" para restaurar el orden democrático a través de la aplicación del artículo 155. n