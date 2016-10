Rivera dice a Rajoy que sus votantes no entenderían que no fuera a la investidura si el PSOE se abstiene

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, de que sus votantes no entenderían que rechazara una abstención técnica del PSOE en su investidura con el argumento de que eso no bastaría para garantizar la gobernabilidad.

"Si Ciudadanos ya se ha movido y el PSOE se está moviendo para ir a esa abstención, solo faltaría ahora que el que quiere ser presidente se bloquee a sí mismo. Ni me lo planteo", ha declarado en rueda de prensa en el Congreso.

A su juicio, "ningún votante del PP entendería que el PP no quisiera gobernar". De hecho, ha asegurado que a él no le consta que este partido esté "exigiendo cosas al PSOE", como han publicado algunos medios de comunicación.

"Sería un poco surrealista que quien quiere ser presidente exija cosas a los que no van a ser presidentes", ha afirmado, subrayando que son los partidos de la oposición los que deben poner sus condiciones al candidato a la investidura a cambio de votar a favor o abstenerse.

NO ENTIENDE QUE EL PP EXIJA COMPROMISOS

Rivera ha explicado que una vez que salga adelante la investidura y se forme el nuevo Gobierno, "claro que cuando lleguen los Presupuestos tendrán que sentarse los partidos para debatir", tanto Ciudadanos como el PSOE y otras formaciones.

"Pero pedir por anticipado (...) compromisos presupuestarios para 2019 no me parece sensato", ha manifestado antes de añadir que lo que debe conseguir ahora el PP es "un compromiso de investidura".

El presidente de Ciudadanos ha reiterado cuáles serían las condiciones de su partido para apoyar a Rajoy, entre ellas que el PP se vuelva a comprometer con las medidas contenidas en el pacto de investidura que firmaron en agosto: "Si se respetan nuestras 150 reformas y hay mas síes que noes, volveremos a votar sí".

En su opinión, no se debería dar marcha atrás a ese acuerdo porque "es la base, lo único sólido que hay para poner en marcha la legislatura". Aun así, vería "legítimo" que el PSOE planteara "nuevas peticiones o nuevas reformas exigibles" a cambio de pasar del `no` a la abstención.

Para Rivera, lo prioritario ahora es que la situación "se desbloquee" con la investidura, y asume que durante la legislatura, al no tener mayoría absoluta el Ejecutivo, "todo habrá que negociarlo y llegar a consensos".

Pero cree que puede ser una legislatura "fructífera" en la que además habrá un mapa político "plural" y un Gobierno "controlado" por la oposición, desde donde C`s actuará de forma "responsable". "Yo prefiero un gobierno controlado que descontrolado", ha afirmado.

Respecto a la conversación telefónica que mantuvo este martes con el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, el líder de Ciudadanos ha aclarado que no propuso una mesa de negociación entre los tres partidos. Simplemente le transmitió su "disposición" si creen que C`s puede ser "útil en algún momento" para ayudar a desbloquear.

MENSAJE A PEDRO SÁNCHEZ

Sobre el debate interno abierto en el PSOE y si este partido se ha "podemizado", como opina Javier Fernández, Rivera ha rehusado hacer comentarios. "No me suelo meter en casa de los demás, y menos cuando tienen problemas"; ahora "lo conveniente es intentar que se ponga en marcha la legislatura y no meter el dedo en la llaga", ha manifestado.

Por otro lado, ha revelado que ha enviado un mensaje "absolutamente cordial" al ya ex secretario general socialista, que dimitió en la reunión del Comité Federal del pasado sábado, porque considera que las personas están "muy por encima de las ideologías, de los partidos y de la coyuntura". En este sentido, ha afirmado que ese tipo de mensaje lo enviaría a "cualquier adversario político en estas circunstancias".

Por último, Rivera ha manifestado que es "optimista" respecto a que se puedan evitar unas terceras elecciones generales, y más después de los últimos movimientos en el PSOE. "Antes había un PSOE diciendo que `no es no`, llevándonos a terceras elecciones o a un gobierno con los independentistas", y "hoy hay una gestora que dice que no tiene nada que hablar con los independentistas y que va a debatir si se tienen que abstener o no", ha indicado.

A quienes estén pensando ahora en unos terceros comicios, como cree la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, que confía en que beneficiarían a su partido, les ha dicho que hay que tener "mucha prudencia" con las encuestas electorales.

Además, ha subrayado que ahora no toca "hacer cábalas" con lo que podría pasar en las urnas y ha lamentado que se asuma con "naturalidad" la posibilidad de repetir los comicios y que eso "no tenga ningún coste para quien lo plantea". En cualquier caso, ha augurado que Ciudadanos volvería a tener la confianza de más de tres millones de votantes.