Rivera cree que no es bueno que Sánchez "se escore a la izquierda”

nnn El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, felicitó a Pedro Sánchez por su victoria en las primarias socialistas, aunque dijo que ve a un secretario general electo "más escorado a la izquierda que quiere pactar con Podemos y con los nacionalistas" y "eso no es bueno". Rivera dio la enhorabuena también a los socialistas por la celebración de ese proceso de primarias. "Veo un Sánchez más escorado a la izquierda que quiere pactar con Podemos y nacionalistas. Creo que no es bueno para el país que pacte con esos partidos", subrayó el líder de la formación naranja.

Tras afirmar que Ciudadanos quiere "ganar las urnas pero no los despachos", Rivera se refirió a la profunda crisis del socialismo español y europeo y añadió que a Pedro Sánchez le corresponde gestionar esa situación. Ante el anuncio de Sánchez de que pediría la dimisión de Mariano Rajoy si ganaba las primarias, respetó esa decisión pero consideró que la única manera de que el presidente del Gobierno no siga "es ganarle" en las urnas.

Si depende de Ciudadanos, continuó, el adelanto de las elecciones generales no estará más cerca. Dijo que si salen adelante los Presupuestos será "síntoma" de que hay una mayoría parlamentaria que puede dar estabilidad. "Si los viejos partidos se ponen con la calculadora a jugar con los escaños cometerá un error", señaló.n