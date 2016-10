Revilla ve "coherencia" en la renuncia de Pedro Sánchez como diputado

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ve "coherencia" en la decisión del ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez de renunciar al acta de diputado para no abstenerse en la votación de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.



Minutos después del anunció del ex secretario general, el presidente cántabro ha publicado en la red social Twitter el mensaje: "Sánchez renuncia al acta de diputado ¡Coherencia!".



Antes, Revilla que gobierna Cantabria en coalición con el POSE, había comentado a través de la red social la expectación generada por la comparecencia de Sánchez para anunciar su decisión.