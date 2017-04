El registro de candidaturas abre las primarias del PSOE

n n n Las primarias del PSOE entre Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López se activarán hoy con la apertura de un plazo de tres días para la presentación de precandidaturas -17, 18 y 19 de abril-, al que seguirá otro de dos semanas para la recogida de avales, del 20 de abril al 4 de mayo. Tras el parón de la Semana Santa y el shock que ha supuesto en el partido la inesperada muerte de Carmen Chacón, los socialistas vuelven a encarar el proceso interno que decidirá su futuro, con la elección de su secretario general como primer hito y la celebración posterior de su 39 Congreso Federal, el 17 y 18 de junio.

Aunque hace ya tres meses que el exlehendakari Patxi López abrió la competición y con ello una larga precampaña oficiosa, las primarias para liderar el PSOE arrancan oficialmente hoy y culminarán el 21 de mayo con la votación de los afiliados. Ninguno de los tres aspirantes tiene previsto subrayar con un gran acto que el calendario se ha puesto en marcha y, según fuentes de su entorno, se limitarán a cumplir telefónicamente o por correo con el trámite de comunicar a la gestora su disposición a recabar los aproximadamente 9.000 avales precisos (5% del censo) para concurrir a la votación.

Según el censo que cerró el Comité Federal el pasado 1 de abril, el PSOE tiene 177.902 afiliados, lo que supone que cada candidatura deberá ir avalada por la firma de al menos 8.895, si bien esas cifras pueden variar, ya que la gestora no aprobará el censo definitivo hasta el 28 de abril.

Desde el entorno de la presidenta andaluza, Susana Díaz, se anuncia la recogida de avales como una demostración de fuerza de su candidatura, para lo cual necesita un número de firmas claramente superior al de sus rivales. La propia Susana Díaz admitió en el comité del 1 de abril que ella da un "valor enorme a los avales" y que los que consiga cada candidato reflejarán la fortaleza de la opción que representa, a diferencia de Sánchez y López, que tienen previsto recoger únicamente las firmas necesarias para continuar en la carrera. Mientras que Patxi López ha reiterado públicamente que él no piensa "jugar a una guerra de avales", el equipo de Sánchez hace hincapié en que las primarias "se ganan con votos, no con avales".

al menos un debate

Entre el 5 y el 8 de mayo se comprobarán los resultados y se resolverán posibles recursos, tras lo cual los ya candidatos desarrollarán su campaña oficial desde el día 9 al 20. Aunque está por ver los debates que celebran Sánchez, Díaz y López para confrontar sus ideas, la gestora se ha comprometido a organizar al menos uno en Ferraz, una vez que comience la campaña.

Un debate que se espera con expectación en las filas socialistas para contrastar los proyectos de los aspirantes, sobre todo tras la tensión reavivada en las últimas semanas entre afines de unos y otros.

El enconamiento más reciente ha sido a cuenta de la difusión de una grabación del secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, afín a Susana Díaz, en una charla con jóvenes socialistas en noviembre pasado, cuando hablaba de un supuesto acuerdo de Sánchez con independentistas y abogada por disolver al PSC. Palabras por las que los partidarios del ex secretario general han reclamado su dimisión. n