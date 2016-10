Rajoy trabajará "día a día" para ganarse la gobernabilidad

nnn Mariano Rajoy volvió a enviar ayer al PSOE el mensaje de que no pondrá condiciones a los socialistas para contar con su abstención en una eventual investidura, y en caso de que finalmente se produzca prometió trabajar "día a día" para "ganarse" la gobernabilidad. Rajoy participó en Zaragoza en el día del afiliado en Aragón, con un discurso en el que tendió la mano a los socialistas mientras dirigía sus críticas a Podemos y al riesgo de pactar con partidos "extremistas".

Un día después de que el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, advirtiese de que su partido no se plantea garantizar la estabilidad de un gobierno del PP y que debería ser éste el que la buscase día a día, Rajoy ha respondido casi con las mismas palabras. "Haré todo cuanto esté en mis manos para ganarme la gobernabilidad; sé que la tendré que trabajar día a día, la trabajaré día a día, con humildad, con paciencia y atendiendo única y exclusivamente a los intereses generales de los españoles", recalcó el presidente del Gobierno en funciones. Y lo ha dicho después de insistir en que los "populares" no van a imponer "ninguna condición" en la investidura porque lo que quiere es que haya un gobierno de forma urgente.

"Creo que a estas alturas de la historia lo razonable es que se deje gobernar a nuestro partido", señaló el líder del PP, quien recordó que el gobierno lleva casi 300 días en funciones y no puede tomar las "decisiones importantes que requiere un país". Además, aseguró que "el PP no quiere unas terceras elecciones", que serían "una locura y un auténtico disparate". n