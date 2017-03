Rajoy sugiere que investigación de la financiación del PP pueda ir al Senado

Rajoy, en la sesión de control al Gobierno, ha respondido al líder de Ciudadanos (Cs) que está dispuesto a hablar con él de la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP, insistiendo en que hay que ver además si esa comisión "es positiva" y sirve para "construir algo".

Rivera, que ha empezando su intervención acusando al PP de "no tener palabra", lleva varios días exigiendo al Ejecutivo que cumpla con una de las condiciones del pacto de investidura, que obliga a poner en marcha una comisión específica sobre la "caja B" del PP.

Se lo ha vuelto hoy a pedir el líder de Cs, además de poner el acento en que ya no tienen mayoría absoluta y, por tanto, esa investigación se abrirá con o sin el apoyo de los populares.

Ha mostrado al presidente el documento con las seis exigencias previas a la negociación del pacto de investidura, en el que aparecen las firmas de los portavoces de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, y del PP, Rafael Hernando, "si no la han falsificado" ha ironizado Rivera, que ha reprochado a Rajoy que no acepten ahora crear esta comisión.

"No he dicho que no vaya a cumplir ninguno de los 150 puntos", le ha replicado el jefe del Ejecutivo, quien ha recordado que se ha creado en el Congreso una Comisión sobre Calidad Democrática en la que una subcomisión está investigando la financiación de todas las fuerzas políticas.

En ella, ha explicado, ya han comparecido algunos expertos que han determinado que las iniciativas que ha adoptado el PP para luchar contra la corrupción van en la "buena dirección", y también pasarán los tesoreros de los partidos para dar cuenta del asunto de la financiación.

No obstante, le ha trasladado a Rivera su disposición a hablar con él "o con quien usted me diga" sobre esta comisión: si crearla en el Congreso o en el Senado, "discutir" acerca de la financiación en el PP o también, por ejemplo, de Podemos, del PSOE "o la suya" y también si hacerlo desde 1990 "o desde cuándo".

Hay muchas partes del pacto que se están cumpliendo, según Rajoy, y hay que seguir hablando de otras cosas como la dependencia, las pensiones o los estibadores, aludiendo indirectamente al rechazo de Cs a convalidar la reforma de la estiba si no hay una salida negociada.

Temas que, "sin duda, importan al conjunto de los ciudadanos", ha subrayado Rajoy, insistiendo en la idea de que lo positivo sería mirar hacia el futuro.

"Si miramos demasiado hacia el pasado puede pasar como a la mujer de Lot. ¿Se acuerda usted? Quedó convertida en estatua de sal", ha afirmado.

Albert Rivera, que ha llegado a hacer desde su escaño el gesto de caradura en algún momento de la intervención de Rajoy, ha reconocido que algunas de las 150 reformas pactadas van "avanzando" y todo va bien hasta que se pronuncia "la palabra corrupción".

Entonces, el PP no quiere investigar -ha reprochado- y, sin embargo, cuando se trata de investigar la corrupción de otras fuerzas, como Convergencia en Cataluña, o la de los cursos de formación en Andalucía, quieren "acelerar" y hacerlo rápido.