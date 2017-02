Rajoy reelegido presidente del PP con el 95,65 por ciento de los votos

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha sido reelegido por cuarta vez este sábado presidente del Partido Popular, con el 95,65 por ciento de los votos emitidos en el XVIII Congreso Nacional de la formación. "Para mí esto es un honor porque llevo en este partido toda la vida", ha proclamado.

En concreto, su candidatura al Comité Ejecutivo Nacional ha recibido el apoyo de 2.530 votos de los 2.645 votos válidos que se han emitido, lo que supone el 95,65 por ciento. También se han registrado 115 votos en blanco y 14 nulos.

La candidatura de la Junta Directiva Nacional también ha sido proclamada con el 95,65 por ciento de los votos al haber apoyado la lista de Mariano Rajoy un total de 2.529 compromisarios, de los 2.641 que emitieron voto válido. Los votos en blanco fueron 12 y los nulos, 17.

UN LIGERO DESCENSO EN RELACIÓN CON EL APOYO DE 2004 Y 2012

Rajoy preside el PP desde el 2 de octubre de 2004 cuando sucedió a Aznar. En su primer congreso logró el apoyo del 98,37% de los compromisarios y en 2008, cuando Esperanza Aguirre amagó con disputarle el liderazgo en Valencia, fue apoyado por el 84,24% de los delegados. En 2012, el jefe del Ejecutivo fue elegido presidente del PP con el 97,56% de los votos.

En su discurso ante los compromisarios, Rajoy les ha agradecido su apoyo y ha dicho que es "un honor" seguir presidiendo el partido, al que ha dedicado toda su vida. "Para mí ha sido muy reconfortante estar en una organización que, a la fin y a la postre, con sus errores, hemos colaborado, con sus aciertos también a que España haya mejorado desde que volvió la democracia a nuestro país en 1977", ha indicado.

Tras asegurar que en esta legislatura habrá que "dialogar y buscar el interés común de los españoles", el jefe del Ejecutivo ha afirmado que solo podía dar las "gracias" al PP por su apoyo. "Me reconforta mucho, siempre me ha tratado muy bien, con mucha generosidad y cariño y eso, puesto que soy un ser humano, me emociona", ha exclamado, cosechando el aplauso de los delegados presentes en la proclamación.

Antes de abandonar la Caja Mágica, en declaraciones a los periodistas, ha dicho sentirse "muy contento" con el porcentaje de apoyo obtenido. "La verdad es que ha habido un apoyo muy importante", ha manifestado, para añadir que ha intentado integrar al mayor número de personas que representan "el sentir" del PP.