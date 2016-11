Rajoy reclama a sus ministros que dialoguen y pacten mucho

nnn El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, transmitió ayer a sus nuevos ministros la necesidad de "hablar, dialogar, pactar y consensuar mucho" con el fin de llegar a acuerdos en la presente legislatura y de cumplir el objetivo de que la economía y el empleo sigan creciendo. Esa es la petición que les hizo en la primera reunión del nuevo Consejo de Ministros y después de que sus integrantes juraran o prometieran su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela.

Tras ese acto, todos ellos posaron junto a Rajoy en el Palacio de la Moncloa para la foto oficial del Ejecutivo y protagonizaron una reunión del Consejo en la que no hubo acuerdos y que fue una primera toma de contacto. Sí existió un informe sobre la situación económica expuesto por los titulares de Economía y Hacienda, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, respectivamente.

Al término de la reunión, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, se estrenó como portavoz del Gobierno en sustitución de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Fue él quien se hizo eco del mensaje que Rajoy trasladó a su nuevo Gabinete, a cuyos miembros agradeció que aceptaran formar parte del mismo.

una reunión muy grata

"Ha sido una reunión muy grata en la que el presidente se ha referido a la necesidad de hablar mucho, dialogar mucho, pactar mucho y consensuar mucho", destacó Méndez de Vigo, quien ha resaltado que el Gobierno cuenta con el respaldo de 137 diputados del PP y tiene una serie de acuerdos con otros partidos.

Se refirió, por ejemplo, al firmado con Ciudadanos y recordó que tres miembros del equipo negociador del PP están en el nuevo Gobierno: Fátima Báñez, Álvaro Nadal y Dolors Montserrat. "Eso muestra -ha asegurado- que ese talante negociador y de búsqueda de consenso es una realidad".

Ante las críticas del PSOE de que el equipo diseñado por Rajoy "no es un gobierno para el diálogo", discrepó de esta impresión, al tiempo que tendió la mano a los socialistas para buscar el entendimiento. "No sé de dónde saca el PSOE que no es colaborativo (el Gobierno), pero desde aquí, expresar la voluntad de colaborar con el PSOE", afirmó, y mostró la disposición de los ministros a comparecer en el Parlamento para informar de sus planes.

Méndez de Vigo resaltó que el nuevo Gobierno es "continuista en aquello que debe continuar, como la recuperación económica, la creación de empleo, las reformas y la estabilidad presupuestaria, y renovado, con seis caras nuevas y muchas ganas de hacer las cosas bien y trabajar para España". Respecto al informe del que dieron cuenta De Guindos y Montoro, explicó que su resumen es que el Gobierno confía que va a cumplir sus compromisos con Bruselas.

Asimismo, Méndez de Vigo enumeró las prioridades a corto plazo del Ejecutivo, entre ellas y tras hablar con los grupos parlamentarios, remitir a las Cortes el proyecto de ley de Presupuestos. A ello sumó llevar a cabo la suspensión de la reválida, crear una subcomisión en el Congreso para lograr un pacto nacional por la educación, convocar el Pacto de Toledo por las pensiones y convocar también el diálogo social, abrir la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica y reunir a la Conferencia de presidentes autonómicos.

La oposición considera que no observa "voluntad de cambio"

Las comunidades autónomas que gobierna el PSOE apremiaron al nuevo Gobierno a establecer cauces de diálogo para buscar soluciones a los problemas pendientes, especialmente la reforma del sistema de financiación. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reclamado para su comunidad "lo que le pertenece" y que se trate a ésta con "sensibilidad", "justicia y diálogo".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que, "más que pensar" en tender la mano a Podemos, su formación debe pensar "en sus propias tareas" para "afirmarse como partido mayoritario".

Fuera de la órbita del PSOE, el lehendakari, Íñigo Urkullu, expresó su confianza en que del Gobierno anunciado ayer provenga una "nueva actitud". La presidenta navarra, Uxue Barkos, señaló que espera más diálogo que hasta la fecha.

El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, aseguró que su formación no dará al nuevo Ejecutivo "cien días de cortesía", porque es "más de lo mismo" y va a suponer la continuidad de las mismas políticas, y consideró que Rajoy no ha formado un gabinete "de acuerdo" ni "amplio" sino de "inmovilismo".

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de componer un ejecutivo con nombramientos de ministros "más pensando en su partido que en el país". "El resumen es que ha pensado más en colocar y hacer equilibrios dentro del PP que seguramente en afrontar los retos que España necesita", añadió. n