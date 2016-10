Con gesto muy serio, Antonio Hernando, portavoz de los socialistas en el Congreso, estrechó ayer la mano del recién elegido presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, segundos después de conocerse el resultado de la votación de su investidura, que fue posible gracias a la abstención de la mayoría de los diputados socialistas. Intantes después, el líder popular estrechó también la mano del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, otro de los respaldos claves para acabar con el bloqueo político, y abrir así la XIII legislatura de la democracia, después de diez meses de incertidumbre. "Voy a gobernar para todos los españoles, también para todos los que no votaron al PP", declaró en los pasillos del Congreso el recién elegido presidente.

170 votos a favor, 111 en contra y 68 abstenciones arrojaron el cómputo mínimo necesario de la mayoría simple que necesitaba Rajoy en esta segunda votación de investidura para ser elegido presidente, con el apoyo de los parlamentarios de Ciudadanos y Coalición Canaria. Finalmente, la cifra de socialistas que rompieron la disciplina de partido y votaron "no" ascendió a los 15 diputados.

Comienza, sin embargo, un mandato plagado de incertidumbres e inédito en la historia de la democracia española: Rajoy es ahora el presidente con el menor respaldo parlamentario desde 1978.

En su discurso de investidura, el líder del PP dijo estar preparado para “corregir lo que merezca corrección” en su forma de gobernar, y “ceder en todo lo que sea razonable”, pero también envió una advertencia a la oposición: ni está dispuesto a “derribar lo construido”, ni a “traicionar” su propio proyecto político.

El PSOE, que se ha fragmentado en una encarnizada lucha interna a cuenta de la investidura de Rajoy, trazó ayer su propio plan de acción como oposición. “Está en clara minoría y bajo la estrecha vigilancia de este Congreso”, advirtió Antonio Hernando, antes de anunciar que los socialistas no darán al nuevo gobierno los tradicionales “cien días de cortesía”, sino que exigirán responsabilidades “desde el primer día”.

En su intervención, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, acusó a Rajoy de haber logrado regresar al poder aupado por una “operación” de las “élites y sus aparatos”, y sentenció, entre gritos de desaprobación de la bancada popular, que esa circunstancia será clave para propiciar un próximo triunfo electoral de la formación morada.

Más satisfecho con la investidura se vio a Albert Rivera, que pidió al líder popular que “no tenga miedo a una legislatura sin mayoría absoluta”. “Si cumple las exigencias de Ciudadanos, esto va a salir bien”, advirtió al líder popular, en alusión a las 150 reformas que constan en el documento que su partido firmó con el PP el pasado verano, como condiciones indispensables para entregarle el voto a favor en la investidura.

Una votación marcada por las abstenciones "por imperativo"

"¡No es no!", "abstención... por imperativo", o un "no" corregido de inmediato por una "absteción", rompieron la monotonía del ritual parlamentario de la votación de investidura que resultó favorable para Mariano Rajoy. Los diputados comenzaron a votar a las 19:55 horas de la tarde de ayer y concluyeron 27 minutos después, en una investidura a ratos interrumpida por las reacciones de los parlamentarios que rompieron o matizaron la fórmula protocolaria para enfatizar la posición que habían decidido mantener con respecto a su rechazo o respaldo a Rajoy.

Al poco de comenzar la votación, tras los primeros "noes" en las filas socialistas, rompiendo la disciplina de partido, se produjo la anunciada "abstención" de César Luena, especialmente simbólica por tratarse de la mano derecha de Pedro Sánchez.

Pocas sorpresas se produjeron en una votación en la que el "sí" se repartió entre los 134 diputados del PP), 2 de UPN y uno de Foro Asturias, además de los 32 diputados de Ciudadanos y la de Coalición Canaria.

El "no" se dividió entre los 67 diputados de Unidos Podemos, los 9 de ERC, los 5 del PNV, los 8 de la antigua Convergència, los 4 de Compromís, los 2 de EH Bildu y el de Nueva Canarias. Carlota Merchán, que sustituirá a Pedro Sánchez en el Congreso, no pudo ejecutar su voto tras la precipitada dimisión del ex secretario general del PSOE en la mañana del sábado; una fórmula con la que evitó tener que romper la disciplina de voto impuesta por su partido en esta investidura.

Cinco días para desvelar las caras de los ministros que asumirán "el diálogo"

El Rey Felipe VI recibirá hoy a las 11.00 horas en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. El monarca recibirá la comunicación formal con el resultado de la votación de investidura de Mariano Rajoy y firmará el decreto con su nombramiento, que se publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez que su nombramiento esté publicado en el BOE, Rajoy podrá jurar o prometer su cargo ante el jefe del Estado, en una fecha que aún no se ha comunicado. Después de que jure o prometa el cargo, el presidente del Gobierno deberá comunicar primero al Rey la composición de su gabinete, antes de poder hacerlo público.

En la jornada de ayer, Rajoy tan sólo informó de que el próximo viernes jurarán o prometerán su cargo los ministros. "El Gobierno lo daré a conocer el jueves por la tarde. Y jurarán el viernes. He hablado con su Majestad el Rey", explicó Rajoy a los periodistas, al ser preguntado sobre cuándo desvelará los nombres de sus ministros.

De esta manera, el jefe del Ejecutivo se toma unos días para pensar con calma la composición de su nuevo gabinete. Habrá que ver cuántos ministros repiten y cuántas caras nuevas incorpora, en un momento en que, según fuentes del PP, se abre una nueva etapa en la que se necesita "más cintura política" y un Ejecutivo con un perfil "conciliador" para llegar a acuerdos.

Tras insistir en que si hace un esfuerzo entre todos pueden llegar a "entendimientos", Rajoy indicó que su objetivo es convertir esta situación "difícil y compleja" en una "oportunidad". Para ello, pidió a la oposición que que serene todos los "ánimos" después de esta larga andadura de inestable gobierno "en funciones". n