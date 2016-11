Rajoy pide a sus ministros "dialogar y pactar mucho"

El nuevo portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, se ha hecho eco del mensaje que Rajoy ha trasladado a su nuevo gabinete en la primera reunión celebrada en el Palacio de la Moncloa después de jurar o prometer sus cargos.



"Ha sido una reunión muy grata en la que el presidente se ha referido a la necesidad de hablar mucho, dialogar mucho, pactar mucho y consensuar mucho", ha destacado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.



Ante las críticas del PSOE de que el equipo diseñado por Rajoy "no es un gobierno para el diálogo", Méndez de Vigo ha discrepado de esta impresión, al tiempo que ha tendido la mano a los socialistas para buscar el entendimiento.



"No sé de dónde saca el PSOE que no es colaborativo (el Gobierno), pero desde aquí, expresar la voluntad de colaborar con el PSOE", ha afirmado el portavoz.