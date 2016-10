Rajoy pregunta a Iglesias si ya no representa a quienes se manifiestan

Rajoy, en su réplica a Iglesias en el debate de investidura, le ha instado a interiorizar que en las dos últimas elecciones generales fue el PP el partido más votado y que eso ha hecho que sea él el que se somete a la investidura y no el secretario general de Podemos.

"Habrá que convenir que lo que usted dice no es lo que piensa una gran mayoría de los españoles", ha añadido Rajoy, quien se ha preguntado que si el PP es tan malo como dice Iglesias, por qué ha conseguido más apoyos que su partido.

También ha señalado que él acude a la investidura porque, "modestia aparte", ha logrado reunir una mayoría razonable y nadie ha conseguido una alternativa.

Tras la intervención previa de Iglesias, le ha asegurado que no tiene miedo a nada, incluidas las manifestaciones y las huelgas generales aunque crea que esa no es la mejor manera para resolver los problemas.

Respecto a las manifestaciones, y ante la prevista para el sábado con el fin de rodear el Congreso, ha instado a Iglesias a reflexionar sobre el hecho de que alguien puede pensar que no está haciendo bien su trabajo porque la gente se ve obligada salir a las calles.

"Antes, que usted no estaba aquí, decía que los que estábamos no le representábamos. Entonces era lógico que salieran. Pero ¿significa eso que los que van a salir a la calle no se sienten tampoco representados por usted?", le ha planteado al líder de Podemos.

Se ha preguntado igualmente qué diría Iglesias si la situación fuera a la inversa y quien estuviera sometiéndose a la confianza de la Cámara fuera el candidato de Podemos y él, como líder del PP, convocara una manifestación.

Frente a las "calamidades" que sufren los españoles según la versión de Iglesias, le ha advertido de que "cuando uno intenta transmitir que no hay nada bueno en su país, eso al final no le acaba gustando a la gente".

"No es rentable ni le va a funcionar en el futuro", le ha avisado.

Además, le ha reprochado que plantee en la práctica "un debate de Twitter", momento en el que ha dicho que él no se maneja bien "en esos mundos".

Una apreciación que ha llevado después a Iglesias a contestarle que sí que sabe utilizar los SMS (en referencia a los enviados al extesorero del PP Luis Bárcenas) y a una nueva alusión posterior de Rajoy a este asunto.

"En Twitter voy mejorando, y con los SMS me manejé peor, pero ahora también voy mejorando", ha bromeado para señalar que en la vida es bueno "reconocer los errores y rectificar".

Rajoy ha avisado a Iglesias de que "hay algo muy peligroso" para Podemos y es que "ahora ya les van conociendo", razón por la cual, a su juicio, perdieron un millón de votantes entre las elecciones del 20 de diciembre y las del 26 de junio.

Y, en tono irónico, se ha preguntado si esa pérdida de apoyos por parte de Podemos se debió a que "un millón cien mil jóvenes envejecieron rápidamente en ese periodo de tiempo".

"Yo entiendo que no le guste mi Gobierno. Yo no voy a decir nada del suyo, porque no lo conozco; pero lo único que le diré es que me gustaría no conocerlo nunca", ha añadido.

Rajoy ha aludido también a las referencias de Iglesias a Venezuela y Cuba para reiterar su idea de que quiere para esos países lo mismo que para España, libertad y respeto a los derechos humanos.

El líder del PP ha respondido también al portavoz de En Comu Podem, Xavier Doménech, para negar que use la Constitución como arma arrojadiza y para reiterar su defensa de la ley y de que el derecho a decidir sea de todos los españoles y no sólo de los catalanes.

Ante la intervención del líder de IU, Alberto Garzón, ha recalcado que prefiere tener los resultados del PP que los de su partido, y en contestación a Alexandra Fernández, de En Marea, le ha recordado que vaticinó la derrota del PP en las pasadas elecciones en Galicia y ha reivindicado los éxitos de la Transición.