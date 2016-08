Mariano Rajoy defendió ayer que él es quien encabeza la única opción "viable" para formar gobierno y ha advertido a todos los partidos con representación en el Congreso de que son "corresponsables" de lo que ocurra en este debate de investidura y de que haya, en su caso, terceras elecciones.

El líder del PP y candidato a la investidura pidió ayer la confianza de la Cámara con un mensaje en el que no hubo un reclamo explícito al PSOE para que se abstenga o apoye su investidura, y sí se ha dirigido a todas las fuerzas políticas del Congreso, consciente de que su acuerdo con Ciudadanos y C's "no basta para completar una mayoría suficiente".

Durante 80 minutos en los que ha desgranado sus principales propuestas. ha invitado a las fuerzas políticas, especialmente al PSOE, a sumarse a varios grandes pactos de Estado y planes relativos a educación, pensiones, empleo, energía, financiación autonómica, lucha contra la violencia de género y defensa de España, entre otros.

Pero sobre todo ha advertido al conjunto de los partidos de que los españoles quieren que sus representantes acaben con la actual situación de bloqueo y permitan la investidura porque "España necesita un gobierno con urgencia". Rajoy ha colocado dicha urgencia como la primera razón por la que aceptó el encargo del rey, a la que ha sumado otras dos: la "preferencia" que los españoles mostraron por el PP en las elecciones y la convicción de que "no existe una alternativa razonable" a la suya.

“sin otra alternativa"

"No existe alternativa", insistió Rajoy, quien dijo que de haberla sería para conformar un gobierno de "mil colores" que sería "radical e ineficaz" y vendría "hipotecado" por las exigencias de quienes quieren "romper" con la unidad de España.

Tras admitir que sus acuerdos con Ciudadanos y Coalición Canaria no le dan una mayoría suficiente para ser elegido, Rajoy miró de izquierda a derecha a todo el hemiciclo cuando ha preguntado si hay alguien que esté pensando en llevar nuevamente a los españoles a las urnas y cuántas veces está dispuesto a hacerlo. Y ha sido en ese momento cuando les ha recordado a todos que son "corresponsables" de "velar por el futuro de los españoles" y buscar una solución. En su reclamo de apoyo para la investidura, Rajoy no se ha dirigido directamente al PSOE pero sí a "los grupos que defienden los valores que la Constitución proclama".

todo puede “ir a peor"

De la economía se ha servido para advertir de que pese a la recuperación y la creación de empleo son ya muchos "los avisos" que se están recibiendo sobre la necesidad de que haya un gobierno en "plenitud de funciones" porque si no, ha dicho, "las cosas se podrían torcer y evolucionar a peor".

Entre las promesas, Rajoy ha asegurado que si es investido convocará cuanto antes el Pacto de Toledo para acometer una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones. Se ha detenido en muchas otras promesas incluidas en el acuerdo PP-C's, como la reforma del régimen de cotización de los autónomos o una revisión de gasto en administraciones.

En su defensa de la unidad de España, admitió que no ve necesario reformar la Constitución, aunque se mostró abierto a estudiar fórmulas para acomodar mejor la solidaridad interregional.

Rajoy concluyó su discurso deseando que al final de este debate los partidos demuestren ser "capaces de anteponer el interés de todos al interés particular" y "pueda salir de aquí el gobierno que los españoles están esperando".