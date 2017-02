Rajoy ha lanzado este mensaje en su intervención ante el plenario del XVIII congreso del PP al defender su candidatura a renovar su cargo al frente de esta fuera política.



"Sé lo que supone ser presidente del PP. Lo he sido y lo soy. Ha sido y es un enorme honor. He dado todo lo que he podido. Hoy quiero deciros que estoy en condiciones de decir que todavía puedo dar mucho mas y estoy absolutamente convencido de ello", ha recalcado.