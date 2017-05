Rajoy no consentirá el "gravísimo chantaje al Estado" que plantea el Ejecutivo catalán

Un texto con el que considera que es más necesario aún que Puigdemont atienda la invitación que el Gobierno le realizó el pasado viernes para que acuda al Congreso a "dar la cara". Rajoy reiteró esa invitación en su comparecencia ante los periodistas tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Para el presidente del Gobierno, lo que pretende Puigdemont con esa ley es "una ruptura en toda regla de lo que hoy es España" y hacerlo en 24 horas.

"Es difícil encontrar un precedente tan antidemocrático como ese, y nos anuncia que, si no tenemos a bien aceptar sus pretensiones, va a entrar en vigor en 24 horas, porque lo dicen ellos, un disparate jurídico, político y social", advierte.

Para Rajoy, "es intolerable el chantaje y la amenaza que se ha puesto encima de la mesa". Y ante ello lanzó un mensaje a los ciudadanos: "No tengan problema. Eso no va a entrar en vigor y la soberanía nacional seguirá siendo la soberanía nacional, mientras el conjunto de los españoles así lo quiera".

Rajoy insistió en que lo que abandera el presidente de la Generalitat es uno de los asuntos más graves que ha visto en toda su vida política y representa no un chantaje al PP, sino al Estado, a la democracia y a los españoles.

"Es inaceptable. No lo vamos a aceptar", recalcó el presidente, quien consideró "razonable" la invitación del Gobierno a Puigdemont para exponer sus planes en el Congreso.