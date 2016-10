Rajoy llama a Javier Fernández y acuerdan mantener el cauce de comunicación

En un comunicado, el PSOE informa de esta llamada "protocolaria" en la que Rajoy ha felicitado a Fernández por su nombramiento al frente de la Gestora que dirigirá al PSOE hasta la celebración del próximo Congreso.

En su primera rueda de prensa como presidente de la Gestora, Javier Fernández ha señalado que se reunirá con el presidente del Gobierno en funciones si éste le convoca, y ha recalcado que, por el momento, el "no" de los socialistas a apoyar su investidura sigue vigente.

"Yo no voy a llamar a Rajoy, pero si Rajoy me llama me voy a reunir con él", ha explicado el dirigente asturiano.