Rajoy llama al diálogo pero sin referéndum ni "violar la ley"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo ayer en Cataluña un llamamiento al "diálogo" y a "buscar un nuevo espíritu de concordia" alejado del "extremismo", y advirtió de que no admitirá ni un referéndum ni ningún acuerdo que implique "violar la ley".

En la clausura del XIV congreso autonómico del PP de Cataluña, donde Xavier García Albiol fue proclamado como presidente del partido, Rajoy enunció sus cinco grandes objetivos frente al proceso soberanista: mantener la unidad de España, garantizar el cumplimiento de la ley, recuperar las instituciones para que sirvan a "todos los catalanes", restaurar la "cohesión interna" social que el independentismo ha "destruido" e instaurar un "nuevo espíritu de concordia" que mantenga alejados del poder a los "extremistas".

Especial énfasis hizo el presidente en que "sin cumplimiento de la ley no hay democracia": "Ley y democracia son inseparables, no se pueden contraponer. Y los dirigentes políticos no pueden saltarse la ley a la torera, porque es antidemocrático, y no pueden negarse a cumplir las sentencias de los tribunales porque también es antidemocrático".

Tras acusar a Junts pel Sí y la CUP en el Parlament de estar "liquidando el Estado de Derecho" con el despliegue de su hoja de ruta independentista, Rajoy expresó su "sí rotundo al diálogo", para abordar cuestiones como las infraestructuras, la financiación autonómica, los servicios públicos o la atención a la dependencia.

Tras cargar contra la Generalitat por "no gobernar para todos los catalanes", apostó por "alejar al extremismo de los centros de responsabilidad", ya que "hoy los extremistas más antidemocráticos son decisivos en Cataluña", por la "irresponsabilidad de algunos que han abandonado la moderación y los han querido como aliados".