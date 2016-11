Rajoy insiste en que le dejen gobernar y pide más diálogo

nnn Mariano Rajoy hizo ayer un nuevo llamamiento a la responsabilidad de todos los partidos para que permitan gobernar a su Ejecutivo y ayuden a sacar adelante las leyes y reformas, y les ha advertido de que su partido, el PP, está ya recuperando muchos de los votos perdidos en los últimos años.

Rajoy presidió la Junta Directiva Nacional del PP, que ha dado el pistoletazo de salida a la preparación del congreso nacional y de los posteriores cónclaves regionales y locales. La Junta aprobó así la celebración del congreso nacional para los días 10, 11 y 12 de febrero en la Caja Mágica de Madrid, un cónclave que tendrá novedades con respecto a otros porque, por ejemplo, permitirá a todos los compromisarios debatir la ponencia política y de estatutos, la que decidirá la futura organización interna del partido.

Luisa Fernanda Rudi, líder del partido en Aragón, presidirá la comisión organizadora de este congreso. Y el cónclave en sí lo presidirá, como anfitriona, la jefa del Ejecutivo madrileño, Cristina Cifuentes. Rajoy dijo que la celebración de los congresos del partido -nacional, regionales y provinciales- saldrán las direcciones que se tienen que hacer cargo de preparar al partido para su próximo "gran reto": las elecciones municipales y autonómicas de 2019. El líder del PP no prevé antes otros comicios, "en principio", aunque, como ha apostillado en su discurso, "nunca se sabe".

confianza perdida

Subrayó, en cualquier caso, que el PP ya está recuperando parte de la confianza perdida en años anteriores. "Así como la gente castiga cuando cree que debe hacerlo también es capaz de premiar a esa fuerza si ve que se han producido rectificaciones y se empieza a actuar de otra manera", recalcó Rajoy, quien habló de la necesidad de trabajar "intensamente" para que no se vuelvan a repetir casos de corrupción.

Mariano Rajoy también ha vuelto a enviar al resto de partidos el mismo mensaje: que le dejen gobernar. "Tan malo es no tener un gobierno como tener un Gobierno al que no se deje gobernar", dijo Rajoy tras admitir que para que se aprueben la mayoría de las leyes y medidas no son suficientes los votos de su partido junto con Ciudadanos y se necesita, al menos, la abstención de otros partidos. Esta legislatura, ha insistido, "tiene que ser de mucho diálogo, pacto y acuerdo". "Nos obliga a todos", añadió Rajoy.

Señaló además que los dos retos de la legislatura son consolidar la recuperación económica y abordar varios pactos de Estado, entre los que ha citado las pensiones, la financiación autonómica o la educación.

Además, tras la reunión, Rajoy evitó aclarar si María Dolores de Cospedal, seguirá como "número dos" del partido y se ha limitado a asegurar que aún queda "mucho tiempo" para el Congreso.

En cuanto a ese Congreso, aunque está claro que Rajoy será reelegido líder del partido, se abren todos los plazos y procedimientos que marcan los estatutos para que se presenten candidatos. Puede hacerlo hasta el 24 de noviembre, cualquier militante que recopile cien avales. En su presidencia, Rudi tendrá a su lado a tres vicepresidentes de la comisión organizadora: el secretario general del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el secretario general del PP de Castilla La Mancha, Vicente Tirado, y el coordinador de Organización, Juan Carlos Vera.n