Rajoy e Iglesias bromean sobre su dominio del Twitter y los SMS

Todo ha comenzado cuando Rajoy le ha dicho a Iglesias que parecía querer estar planteando un debate "en Twitter" y no parlamentario, y le ha dicho: "no me manejo bien en esos mundos".



Una referencia que Iglesias ha utilizado para afear a Rajoy que aunque con el Twitter no se maneje bien con los SMS lo hace "de maravilla", en clara alusión a los conocidos mensajes que Rajoy envió al extesorero del PP.



Rajoy no ha dejado pasar el envite: "En Twitter voy mejorando, y con los SMS me manejé peor, pero ahora también voy mejorando", ha bromeado, para señalar también que ha aprendido que en la vida es bueno "reconocer los errores y rectificar".



Una respuesta a la que Iglesias ha replicado valorando la "autocrítica", por parte de Rajoy, en lo que a los SMS se refiere.



Al final de este cara a cara, Mariano Rajoy ha reprochado a Iglesias que no haya aportado "ni una sola idea para el futuro de España".



Y ha vuelto con el mismo reproche del inicio: "En 140 caracteres se pueden hacer muchas cosas", pero en la vida y en el Parlamento "siempre es mejor" argumentar, razonar planteamientos y convencer a los demás. "Siempre es mejor, se lo recomiendo", le ha dicho el presidente en funciones al líder de Podemos.