Rajoy felicita al presidente de la gestora y pide "prudencia" al PP

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reclamó ayer prudencia a la cúpula del PP ante la situación de crisis interna en la que están sumidos los socialistas, a la espera de ver qué pasos va dando la gestora del PSOE, según fuentes populares.

Si el pasado miércoles Rajoy ordenó a los suyos no entrar en la "crítica política" ante la guerra interna abierta en el PSOE, esa consigna es la que sigue imperando en la dirección del PP, que apela a la cautela. "Hay que esperar a ver qué quiere el PSOE", resume uno de los miembros del comité de dirección del PP. "Se trata de esperar por ahora. No siempre hay que hacer algo", añade otro responsable de la cúpula del partido.

Después del convulso fin de semana vivido en la sede socialista de Ferraz, en las filas del PP son conscientes de que el PSOE necesita un tiempo para calmar las aguas y prefieren mantener la postura de discreción que han mantenido estos días. "Difícil pescar un alto cargo del PP en las aguas revueltas del PSOE", afirma una persona próxima a Rajoy.

Ayer al mediodía el jefe del Ejecutivo telefoneó a Javier Fernández para felicitarle por su nombramiento, en una llamada protocolaria en la que le deseó suerte. Ambos quedaron en volver a hablar próximamente.

En las filas del PP no descartan la celebración de unas terceras elecciones, ya que consideran que no basta una abstención para que Rajoy sea investido presidente si no tiene garantizada después la gobernabilidad y ni siquiera puede aprobar los Presupuestos Generales del Estado.n