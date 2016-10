Rajoy espera conseguir su segunda investidura

Rajoy será investido por el pleno del Congreso en una votación en la que, a diferencia del jueves, ya no necesitará mayoría absoluta, sino simple -más votos a favor que en contra- y que obtendrá mediante la anunciada abstención de los diputados del PSOE pese a que varios de ellos han avanzado que votarán no.





La vicepresidenta ha asegurado desconocer el calendario que se abrirá tras la previsible investidura de Rajoy y cuándo será el momento tanto de la jura del presidente ante el Rey como del resto de integrantes del nuevo gabinete.



El calendario que barajan fuentes del Ejecutivo apunta a que no se conocerán, al menos hasta el lunes, 31 de octubre, los nombres de los nuevos ministros.



Una vez que, de acuerdo con las previsiones, Rajoy sea investido, habrá que esperar al regreso del Rey de Cartagena de Indias -donde está participando en la Cumbre Iberoamericana- para que se puedan hacer efectivos los trámites siguientes.



Está previsto que Felipe VI esté de nuevo en España al mediodía del domingo, y será ese día cuando con toda probabilidad recibirá en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para que le comunique oficialmente la investidura de Rajoy.



A partir de ese momento, el Rey firmará el real decreto con su nombramiento, que deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que pueda efectuarse ya en Zarzuela el acto de la jura de Rajoy.



Todo ello podría hacerse efectivo el mismo domingo, aunque las fuentes citadas apuntan que podría ser muy precipitado condensarlo en la misma jornada y ven más factible que el acto de jura de Rajoy sea ya el lunes.



Una vez que haya tomado posesión, Rajoy irá al Palacio de la Moncloa y será a partir de entonces cuando podrá desvelar la lista de los integrantes de su nuevo Gobierno.



La opción que cuenta con más probabilidades es que el mismo lunes cierre la composición de su Gabinete (la alternativa es que lo haga el martes) y se traslade de nuevo a la Zarzuela para comunicárselo al Rey antes de que él informe públicamente, previsiblemente en una comparecencia en Moncloa.