Rajoy envía un mensaje de tranquilidad a los catalanes: "Todo se arreglará"

Así se ha pronunciado Rajoy en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa después del Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado las medidas que, al amparo del artículo 155 de la Constitución, se van a aplicar para restaurar el orden constitucional en Cataluña.



Ha abogado por trabajar "con normalidad" y recuperar la "concordia" y la "buena convivencia" entre todos los catalanes.



Tras dejar claro que su propuesta es cesar a los políticos que han puesto el autogobierno "fuera de la ley" y no acabar con el propio autogobierno, el presidente del Gobierno ha insistido en que estas medidas tratan de recuperar la legalidad y la convivencia de los catalanes, no solamente de los independentistas.



"No quiero que se vayan más empresas, ni más depósitos. Podemos estar tranquilos porque esto se arreglará y sin mas daño para nadie", ha remarcado.