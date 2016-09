Rajoy dice no tener ninguna autoridad sobre Rita Barberá

nnn El jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, aseguró ayer desde Bratislava, donde asiste a la cumbre de la UE, que la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá "ya no es militante del Partido Popular" y recalcó que él, como presidente del PP, no tiene "ninguna autoridad" para pedirle que renuncie a su escaño en el Senado. "Barberá ha abandonado el PP. Nosotros le pedimos en su día que renunciara a la militancia. Ella lo ha hecho y a partir de ahí el presidente del PP ya no tiene ninguna autoridad para con ella", afirmó rotundo Rajoy.

Así se pronunció tres días después de que se conociera la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa contra Barberá por un presunto delito de blanqueo de capitales en el PP del Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del 'caso Imelsa'.

Desde que Barberá anunciara el pasado miércoles vía comunicado de prensa que causaba baja en el PP pero mantenía su escaño, numerosos dirigentes del PP pidieron que la exalcaldesa abandone la Cámara Alta. El líder de C's, Albert Rivera, incluso pidió a Rajoy que demuestre "liderazgo" y le pida públicamente que deje su acta de senadora.

Rajoy no quiso abundar en este asunto pese a las reiteradas preguntas de la prensa sobre si se le debería pedir el acta de senadora. "Rita Barberá ya no es militante del PP y, por tanto, el presidente del PP no tiene ninguna autoridad sobre ella como no la tengo sobre otra muchas personas", remató.

la actitud de sánchez

En cuanto a si cree que el tema de Barberá y otros casos de presunta corrupción que afectan al PP pueden influir en la formación de Gobierno, Rajoy aseguró que lo que influye en ese caso es la "actitud" de Pedro Sánchez, que "no ha aceptado ninguno" de los planteamientos que le formuló el PP.

Y sobre los casos de corrupción que están abiertos y afectan al PP, Rajoy aseguró que respeta "todas" las decisiones judiciales y ha añadido que lo que hay que intentar es que "estas cosas no se vuelvan a repetir nunca". Eso sí, subrayó que el "dato positivo" en España es que "no hay impunidad" y "los tribunales actúan". En este sentido, subrayó que "son los propios tribunales los que dan o los que quitan razones". "Es un dato positivo y serán los tribunales los que tengan que decir si tienen culpa o no las personas", apostilló.

De hecho, al ser preguntado sobre los ERE que afectan al PSOE andaluz, aprovechó para resaltar que la corrupción "no es algo de un partido" ni es "algo de una organización concreta" sino que va "unida a la condición humana".

Preguntado finalmente si ve con más optimismo la posibilidad de formar gobierno ante el debate interno abierto en el Partido Socialista, con cargos que se plantean una posible abstención,reconoció que él ni podía ni debía entrar en ese debate internom pero sí que ha dicho que en la UE están "sorprendidos" por la situación que hay en España.

En este punto, el jefe del Ejecutivo acusó a Pedro Sánchez de estar "empeñado" en convocar nuevas elecciones. "Es inaudito, es algo sorprendente y me cuesta mucho trabajo saber exactamente a qué se debe", concluyó.n