Rajoy, sobre el caso Gürtel: "Estoy a lo que dispongan los tribunales"

Rajoy ha hecho esta consideración poco después de conocer que el tribunal de Gürtel ha acordado que comparezca físicamente, y no por videoconferencia, el día 26 de julio para declarar como testigo en el juicio de este caso, ya que considera que no lo hace como presidente de la nación sino como ciudadano español.



En la conferencia de prensa que ha ofrecido junto a su homólogo luso, António Costa, al término de la cumbre hispano-portuguesa, Rajoy ha sido preguntado por esa decisión.



"Digo lo mismo que he dicho desde el inicio. Estoy a los que dispongan los tribunales", se ha limitado a contestar el jefe del Ejecutivo.