Rajoy anuncia que ha aceptado el encargo del Rey de someterse a una nueva investidura

Rajoy ha agradecido la decisión del PSOE de abstenerse en la segunda votación de su investidura, una posición que le parece "razonable y responsable", como lo fue, ha dicho, la decisión de Ciudadanos de acordar un pacto de investidura con el PP.

El presidente del Gobierno en funciones ha subrayado que desde las primeras elecciones del 20 de diciembre siempre dijo que los resultados de los comicios obligaban a entenderse a los partidos constitucionalistas. "Hoy celebro que ese entendimiento sea posible aunque sea de forma limitada", ha añadido.

Tras admitir que le habría gustado contar con una mayoría parlamentaria más amplia y un programa consensuado, Rajoy ha señalado que sabe que "no va a ser así" pero ha prometido trabajar "desde el primer día" para que su Gobierno sea "capaz, estable y duradero".

Algo que solo será posible, ha reconocido, "con diálogo y con acuerdos".

En cualquier caso ha valorado el "acuerdo clarísimo y rotundo" que hay ya para evitar terceras elecciones, algo que de por sí ya trae, ha recalcado "consecuencias muy positivas para España".

Rajoy ha recordado que España ha vivido una situación sin precedentes en su historia y la de sus socios y vecinos, con dos elecciones generales y más de 300 días de gobierno en funciones y con una parálisis legislativa y "multitud de problemas demorados".

"Espero y confío en que los días que le quedan a esta semana permitan poner fin a esta época y abrir un periodo basado no en maximalismos sino en diálogo y entendimiento", ha subrayado.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que no tiene perfilado su nuevo gabinete porque ni siquiera ha pensado en este asunto hasta conocer con certeza el resultado de las rondas del Rey para su investidura.



Así lo ha avanzado Rajoy en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, después de confirmar que el Rey le ha encargado someterse a la investidura y él ha aceptado.



"No tengo perfilado el Gobierno, ni siquiera he pensado en este asunto, porque hasta que no tuviera claro el debate de esta semana no tenía sentido que lo hiciera", ha remarcado.



Rajoy ha garantizado que en el momento en que sea reelegido por el Congreso y tenga decidida la composición de su gobierno primero se la comunicará al Rey y no será hasta entonces cuando lo comunique públicamente.