Rajoy abre las negociaciones para el pacto presupuestario

n n n El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer que ya ha iniciado personalmente contactos con representantes de otros partidos con el objetivo de lograr el respaldo suficiente para aprobar los presupuestos generales del Estado. Rajoy desveló esos contactos, de los que no dio detalles, en declaraciones a los periodistas en Santiago de Compostela tras asistir al acto de toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta.

Las de ayer fueron las primeras declaraciones del presidente del Gobierno desde que fue investido el pasado 29 de octubre y tras la formación de su nuevo Ejecutivo, cuyos ministros, según justificó hoy, fueron elegidos con el convencimiento de que se trata de los mejores. Respecto a las negociaciones para la aprobación de los presupuestos, informó de que, además de sus contactos, también la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunió con dirigentes de otros partidos con el mismo fin y que igualmente lo han hecho ya varios ministros con diputados de otros partidos competentes en sus áreas respectivas. "Estamos hablando con todo el mundo. Lógicamente lo haremos más intensamente con aquellos que tienen más predisposición a apoyar los presupuestos", recalcó antes de reconocer: "Sí, yo ya he tenido alguna conversación". Sin embargo, el presidente del Gobierno no desveló detalles sobre sus interlocutores. n