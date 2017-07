Rajoy al abogado de Adade: "No sé si se ha confundido de testigo"

La repuesta que ha dado el presidente durante su testifical ha molestado al letrado Manuel Benítez de Lugo y ha motivado que el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, apercibiese al testigo.



Benítez de Lugo, abogado de la acusación popular Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), ha preguntado en numerosas ocasiones a Rajoy sobre asuntos concretos de la relación del presunto jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, y el PP.



En todo momento, el testigo ha dicho desconocer esas cuestiones, pues él se dedicaba a la dirección política, no a la económica, y cuando se le ha preguntado por las supuestas entregas de dinero de Correa en la sede del PP- ha respondido: "No sé si se ha equivocado de testigo".



El presidente del tribunal ha apercibido al testigo, en tanto que el letrado Benítez de Lugo ha considerado "impertinente" la respuesta.



"Yo creo que confunde su papel aquí", ha lamentado el abogado, ante lo que el presidente del tribunal ha zanjado: "¡señor letrado!".



Ha sido uno de los momentos más tensos de la declaración de Rajoy a preguntas de Benítez de Lugo, quien se ha quejado de una respuesta "muy gallega" cuando Rajoy le ha explicado que un viaje a Canarias lo pagó el PP "hasta donde yo sé".



"La respuesta debe ser muy gallega, porque no puede ser riojana", le ha respondido Rajoy.



El cruce de preguntas y respuestas ha deparado otros momentos llamativos, como cuando Rajoy, interpelado por los papeles de Bárcenas, le ha espetado: "Se lo voy a explicar y estoy seguro de que lo va a entender".



"Recibo miles de cartas cada día", le ha dicho al interesarse por una supuesta carta que le envió el acusado Álvaro Pérez, el "bigotes".



Y cuando le ha preguntado por su conocimiento sobre los asuntos que la red Gürtel tenía en Arganda del Rey o Majadahonda que se trataron en una reunión entre Esperanza Aguirre y Luis Bárcenas, ha indicado que las decisiones las debía tomar quien entonces presidía el PP de Madrid.



"Sería absurdo que el presidente del PP tuviera que tomar decisiones sobre más de 8.000 municipios", le ha explicado.



El presidente del tribunal ha impedido que Rajoy conteste a varias de las preguntas formuladas por Benítez de Lugo por considerarlas no procedentes.



En una de ellas ("¿sigue pensando que este proceso es una trama contra el PP?"), Hurtado ha cortado a Rajoy a pesar de que él ha dicho que podía responder.



"No, no, no, la pregunta me parece que no es pertinente", ha dicho el presidente del tribunal, quien también ha negado la petición del abogado de un careo entre el presidente del Gobierno y el acusado Luis Bárcenas.