Puigdemont sólo podrá comparecer en el Senado el jueves por la tarde

Así lo ha aclarado en rueda de prensa el vicepresidente de la Cámara Alta, Pedro Sanz, quien ha afirmado que sería un "honor", una "satisfacción" y algo "muy positivo" para la institución recibir a Puigdemont para que pueda hacer valer en persona los argumentos que pueda presentar en contra de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.



Preguntado por la posibilidad de que el Senado accediera a modificar su calendario si el presidente catalán no pudiera acudir ese día, habida cuenta de que el jueves se ha convocado pleno en el Parlament de Cataluña, ha dejado claro que la Cámara Alta tiene los plazos ya fijados desde el sábado y no puede modificarlos.



Tampoco ha querido comentar la hipótesis de que se pudiera permitir a Puigdemont participar en el pleno del viernes en el que se prevé aprobar el paquete de actuaciones propuestas por el Gobierno para hacer frente al reto independentista catalán, entre ellas la destitución del propio Puigdemont y su Ejecutivo.



Ha recordado que la comisión que se constituye mañana a la una de la tarde, con 27 senadores de todos los grupos, creará una ponencia a la cual podrá dirigir la Generalitat sus documentos y alegaciones, y que estas podrán ser defendidas en persona por Puigdemont cuando vuelva a reunirse la comisión, esto es, el jueves a las cinco.



"Es en ese momento y no otro donde el presidente de la Generalitat puede comparecer", ha insistido el vicepresidente, quien ha considerado "imposible" que pueda hacerlo antes, el miércoles, porque su testimonio ha de recabarse obligatoriamente ante la misma comisión, que no se volverá a reunir hasta el jueves.



Las medidas que el Gobierno acordó el sábado pasado podrán ser enmendadas o modificadas por este órgano, cuya ponencia recibirá las propuestas de cambio que hagan los grupos y las posibles alegaciones de la Generalitat; con todas elaborará un dictamen en una sesión a puerta cerrada convocada para el jueves a mediodía.



En la comisión de la tarde, ya abierta a los medios de comunicación, los 27 senadores estudiarán el documento, recabarán el testimonio de Puigdemont si así lo considera oportuno y aprobarán la propuesta que al día siguiente se debatirá en el pleno extraordinario.



El presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha comunicado esta misma mañana al portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, toda la información relativa al momento en que Puigdemont podrá acudir a la Cámara Alta, de acuerdo con estos criterios.



"Estaríamos encantados de que tenga la deferencia de comparecer en esta institución", ha añadido Pedro Sanz y además ha asegurado que el Senado está tramitando este asunto "con mucha generosidad" y por tanto no puede "someterse" a los criterios y "calendarios" de otros.