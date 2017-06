Puigdemont pone rumbo al referéndum ilegal en Cataluña

n n n El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciará hoy la pregunta del referéndum tras la celebración a las 9,30 horas de un Consell Executiu extraordinario en el Palau de la Generalitat. Lo hará desde el Pati dels Tarongers de la sede del Govern, donde comparecerá para pronunciar una declaración institucional junto al vicepresidente del Ejecutivo, el republicano Oriol Junqueras.

Con este anuncio, el presidente catalán pondrá rumbo a la celebración de un referéndum unilateral, una vez constatado que el Gobierno central rechaza cualquier negociación.Puigdemont asegura sin embargo que mantendrá la puerta abierta a negociar con el Estado "hasta el último minuto de la prórroga", pero no esperará y organizará la consulta por la vía unilateral si no es posible pactarla.

El presidente y el vicepresidente anunciarán la pregunta y la fecha arropados por los diputados de JxSí y la CUP, los 71 diputados de la mayoría independentista del Parlament.

La fecha más probable es el 1 de octubre, aunque ayer no se descartaba que pudiera ser el día 8. El presidente se había comprometido a que fuera a finales de septiembre, pero el último fin de semana es la fiesta de la Mercè en Barcelona y no quiere hacerla coincidir con la votación. La gran incógnita sigue siendo la pregunta y fuentes de JxSí explicaban ayer que se da por hecho que incluirá los tres términos clave: Estado, independiente o independencia y república.

El propio presidente, en una entrevista en abril, formuló tres hipótesis: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? ¿Quiere que Cataluña sea una república independiente? ¿Quiere que Cataluña siga formando parte de España?". Ayer mismo, aseguró que la pregunta del referéndum será "clara" y la respuesta, binaria. "Que todo el mundo sepa las consecuencias de votar una opción o de votar la otra, o de no votar", dijo en la inauguración del VII Congreso Catalán de Contabilidad y Dirección.

Desde el Gobierno,

“en consecuencia"

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró ayer que se actuará "en consecuencia" con el alcance y el formato del anuncio. "Tendremos que actuar en consecuencia, pero no sé todavía en qué consiste y no vamos a anticipar ninguna medida", destacó en declaraciones a los medios antes de participar en la presentación de un informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia en el Colegio de Abogados de Barcelona (Icab).

Mientras, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, dijo que si él fuese empresario y concurriese al concurso licitado por la Generalitat para fabricar las urnas, "tendría muy claro que cuando me presento a un concurso, me presento para algo legal"."Nosotros estaremos atentos a que se cumpla la legalidad y si el concurso se utiliza para algo diferente, lo pondremos en conocimiento de los tribunales", dijo.n