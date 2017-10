Puigdemont no acudirá al Senado al ver ya decidido aplicar el artículo 155

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, renunció ayer finalmente a comparecer en el Senado, al considerar que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene decidido de todas formas aplicar el artículo 155 de la Constitución, mientras que Junts pel Sí (JxSí) ya apuesta por declarar la independencia. Pese a que dijo que su "voluntad" era comparecer hoy por la tarde ante la comisión de 27 senadores encargada de tramitar las medidas del artículo 155, para defender sus alegaciones, Puigdemont decidía finalmente no viajar a Madrid, al interpretar que la decisión de intervenir el autogobierno catalán ya está tomada, por lo que su comparecencia en el Senado no tendría mayor utilidad.

En lugar de comparecer Puigdemont personalmente, el gobierno de la Generalitat enviará a la comisión del Senado un documento con sus alegaciones en contra de la aplicación del 155. Desde su cuenta de Instagram, Puigdemont comentaba: "No perderemos el tiempo con aquellos que ya han decidido arrasar el autogobierno de Cataluña. ¡Seguimos!".

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, aseguraba por su parte que el Gobierno de España no da "otra opción" al Govern de la Generalitat que avanzar hacia la independencia de Cataluña. Junqueras aseguró que ERC "va a trabajar hacia la construcción de una república". "Entendemos que es el mandato democrático establecer dicha república", afirmó.

Un “mandato"

Mientras tanto, JxSí mantenía por la tarde en el Parlament una reunión de más de dos horas que servía para que los 61 diputados que conforman el grupo mayoritario de la cámara adoptara una postura "clara" y "unitaria" ante el pleno convocado para hoy por la tarde, en favor de aprobar una declaración de independencia. Ante la aplicación del artículo 155, JxSí ha acordado adoptar una posición de "resistencia" y de "defensa del mandato recibido de los ciudadanos en el referéndum del 1 de octubre", consistente en "hacer efectiva la declaración de independencia", sin contemplar otros escenarios que se habían puesto sobre la mesa, como el de convocar elecciones, como habían planteado algunos miembros del Govern.

Esta postura constituye "un mandato", precisaron fuentes de JxSí, y el presidente del grupo, Lluís Corominas, y su portavoz, Marta Rovira, lo han trasladado después al Govern.

Puigdemont citaba a consellers y representantes de JxSí para perfilar la respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, mientras toma cuerpo una declaración de independencia que podría ser votada como resolución este viernes, en la segunda jornada del pleno específico en el Parlament, que arrancará hoy a las 17.00 horas. La posibilidad de proclamar la república, en lugar de convocar elecciones para intentar evitar la aplicación del 155 como sugerían algunas voces del Govern, como Santi Vila, alimentaba además en las últimas horas los rumores de posibles dimisiones de los consellers partidarios de una convocatoria electoral.

Refuerzo de la seguridad ante las movilizaciones independentistas

Más allá de la cumbre celebrada por el Govern ayer por la tarde, Puigdemont multiplicó sus contactos con caras visibles soberanistas para analizar los diferentes escenarios. Incluso el expresidente catalán y actual senador del PSC, José Montilla, desfilaba por la mañana por el Palau de la Generalitat.

Por su parte, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) convocó para el viernes una movilización frente al Parlament "para defender la república" catalana, ante la posibilidad de que ese día el pleno de la cámara catalana acabe aprobando una declaración unilateral de independencia.

El lugar de la movilización podría verse alterado si se produjese una situación similar a la del pasado 10 de octubre, cuando inicialmente las entidades soberanistas convocaron frente a la cámara catalana para seguir la comparecencia de Puigdemont, pero después trasladaron la convocatoria al Passeig Lluís Companys al cerrar los Mossos d'Esquadra el Parque de la Ciutadella por razones de seguridad. Los Mossos pusieron ayer en marcha un dispositivo especial para garantizar la seguridad en el exterior el Parlament, en el parque de la Ciutadella, que quedará rodeado de vallas de seguridad que solo podrán cruzar las personas acreditadas.n