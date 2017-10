Puigdemont: "Haremos lo que hemos venido a hacer"

Lo ha dicho en un reportaje del programa `30 minuts` de TV3 recogido por Europa Press, donde no ha dado más detalles sobre sus planes inmediatos tras el referéndum, ni tampoco sobre si será en el pleno del Parlament del próximo martes donde declarará la independencia.



TV3 emitió un avance del reportaje en el que presidente sí hablaba de esta declaración: "La declaración de independencia está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Por lo tanto, aplicaremos aquello que prevé la ley" --esta frase no aparece en el reportaje final--.



También se refiere a este asunto el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, que advierte de los riesgos de declarar la independencia desde la Cámara catalana: "Sería una gravísima irresponsabilidad. Acabaría de romper lo poco que no se ha roto. Las consecuencias son muy difíciles de prever".



El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, también aborda el pleno de la Cámara catalana del martes y asegura que espera que sirva para "declarar la independencia", sin que esto signifique renunciar a la mediación internacional.



`L`ESTACA` DE MILLO



En el mismo reportaje Millo reivindica que a finales del franquismo también cantaba `L`Estaca` --del cantautor y actual diputado de JxSí, Lluís Llach-- para reivindicar la democracia, y asegura que le sorprende que se haya convertido en uno de los himnos de los defensores del 1-O porque en España ya hace mucho años que es una democracia.



En el documental se ven algunas de las reuniones secretas que se celebraron antes del referéndum y desvela algunos de sus participantes como el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el líder de JxSí, Lluís Corominas, y el conseller de Justicia, Carles Mundó.