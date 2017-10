nnn El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, frenó ayer su decisión de convocar elecciones anticipadas en Cataluña, como estaba dispuesto a hacer por la mañana, al no haber obtenido "garantías" de que el Gobierno renunciaría entonces a aplicar el artículo 155 de la Constitución.

La de ayer una de las jornadas más confusas y desconcertantes de la historia reciente de la política catalana, con constantes cambios de guion, comparecencias aplazadas o anuladas y nervios, especialmente en las filas soberanistas, que han vivido horas de alta tensión y se han situado al borde de la fractura interna. Después de la maratoniana cumbre de siete horas del miércoles en el Palau de la Generalitat, la jornada se inició con una nueva reunión de Puigdemont con sus consellers, a la que se sumaban los diputados de Junts pel Sí (JxSí), a quienes el presidente catalán comunicó su intención de convocar elecciones si el Gobierno renunciaba a intervenir la autonomía a través del artículo 155.

La decisión se había forjado con la contribución discreta de actores políticos como el lehendakari, Iñigo Urkullu, que se reunió con una delegación de empresarios catalanes para que sugiriesen a Puigdemont convocar elecciones para evitar el 155, mientras que los socialistas Miquel Iceta, José Montilla y Núria Marín también intensificaron sus contactos mediadores con el president y Moncloa.

división soberanista

El anuncio de las elecciones caía como un jarro de agua fría en ERC, Demòcrates e incluso entre algunos correligionarios del PDeCAT, entre ellos el alcalde de La Seu d'Urgell (Lleida), Albert Batalla, y el exresponsable de Comunicación de CDC y del Govern Jordi Cuminal, que anunciaron en Twitter que se daban de baja.

Mientras las direcciones de los partidos que conforman la coalición de JxSí se reunían con carácter extraordinario, desde el Govern se anunciaba una comparecencia de Puigdemont a las 13.30 horas para informar de la convocatoria de elecciones anticipadas. Cuando más se ponía de manifiesto el disgusto de los sectores que propugnaban responder al 155 con una declaración de independencia -el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, evocaba la traición de Judas con un mensaje lacónico en Twitter: "155 monedas de plata"-, las dudas arreciaron cuando primero el Govern retrasó una hora la comparecencia de Puigdemont y luego anunciaba que quedaba anulada.

El presidente catalán comparecía a las 17.00 horas para hacer una declaración institucional. "He estado dispuesto a convocar estas elecciones -dijo- siempre y cuando se diesen unas garantías que permitiesen su celebración en absoluta normalidad. No hay ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones".

Llegados a este punto, dijo, "corresponde al Parlament proceder con lo que la mayoría parlamentaria determine en relación a las consecuencias de la aplicación" del 155 "contra Cataluña".

Una hora después comenzaba el pleno específico en el Parlament, en el que encajó los reproches de la oposición renunciando a tomar la palabra.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, le recriminó que no haya escuchado el "clamor" de la sociedad catalana a favor de la convocatoria de unas elecciones "con urnas de verdad y con garantías" para "volver a la legalidad".

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, se ofreció por su parte a acompañar hoy al Senado a Puigdemont para plantear una salida dialogada a la situación.

El presidente del grupo parlamentario Catalunya Sí Que Es Pot, Lluís Rabell, emplazaba por su parte a Puigdemont a hacer "lo que haga falta para preservar el autogobierno", mientras que el secretario general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, empleaba sus minutos de intervención para cargar contra el PP, Ciudadanos y los socialistas por su aval al 155. Por su parte, el líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, pedía al president Puigdemont que vaya al Senado para "dar la cara" y poner "punto final" a su hoja de ruta independentista, y consideró que el Gobierno está "legitimado" para aplicar el artículo 155.

La CUP, que por la mañana ya había advertido a Puigdemont de que convocar elecciones autonómicas en lugar de declarar la independencia sería una "deslealtad", rebajaba por la tarde el tono aunque avisó de que no avalará "ningún pacto de despacho" que aleje la proclamación de la república catalana

El Parlament prevé reanudar hoy a las 12.00 horas la sesión plenaria, para debatir y votar las propuestas de resolución de respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, entre las que Junts pel Sí (JxSí) y la CUP podrían incluir una declaración formal de independencia. Todos los focos están puestos en las propuestas de resolución que presente JxSí, ante la posibilidad de que plantee levantar la suspensión -anunciada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, en su comparecencia del pasado 10 de octubre- de la declaración de independencia.

Los comunes prevén presentar tres propuestas: una sobre los efectos que tiene la intervención de las cuentas de la Generalitat en las entidades sociales catalanas, otra sobre su rechazo al artículo 155 y a una declaración unilateral de independencia y otra de carácter propositivo en defensa de la soberanía de Cataluña.n