Puigdemont designa al delegado de la Generalitat en Madrid y a ERC y PDeCAT en el Senado para que le representen

Puigdemont ha enviado por burofax al filo de las diez de la mañana alegaciones contra las medidas que quiere aplicar el Gobierno en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución, en el límite del plazo que el Senado le había concedido para enviar los documentos que considesae conveniente.



De hecho, el escrito ha entrado tres minutos después de las 10, lo que he hecho que la Cámara informase en un primer momento de que no había recibido nada y se cerraba el plazo. Finalmente, el Senado ha aceptado toda la documentación.



Las alegaciones van precedidas de una carta en la que Puigdemont explica que designa al delegado del Gobierno en Madrid para que le represente "a los efectos requeridos". "Alternativamente, en caso de que no fuera posible, dicha representación sería asumida por los senadores Josep Lluís Cleries y Miquel Angel Estradé", agrega el presidente.



Puigdemont renunció este miércoles a ser él mismo quien defendiese en el Senado los argumentos contra la aplicación del 155, al entender que el Gobierno está decidido a ejecutar estas medidas de todas formas y que sus explicaciones no iban a provocar ningún cambio.