El PSOE pone en marcha el proceso de sanción contra los diputados díscolos

n n n El grupo socialista del Congreso inició el procedimiento contra los quince diputados que no respetaron la disciplina de voto en la investidura de Mariano Rajoy y que prevé que sólo haya una sanción económica que oscilaría entre los 200 y 600 euros. Fue el responsable de disciplina del grupo socialista de la Cámara Baja, Luis Carlos Sahuquillo, quien comunicó ayer el inicio del procedimiento a los quince diputados que votaron de forma distinta a la decisión del Comité Federal en torno a la investidura de Rajoy.

Sahuquillo envió una carta a cada uno de esos parlamentarios en la que les recuerda que el pasado 23 de octubre el Comité Federal socialista aprobó una resolución en la que se fijó la posición política ante esa investidura, que consistió en una abstención. Añade que en la sesión plenaria del pasado sábado, 29 de octubre, cada uno de los destinatarios de esa carta votó en sentido distinto a lo acordado. "Por ello te comunico el inicio del procedimiento recogido en el capítulo IV de nuestro Reglamento Interno, indicándote que tienes siete días desde la presente notificación para exponer las alegaciones que estimes oportunas", concluye la misiva.

Las fuentes del partido recordaron que, según el reglamento interno, la sanción oscila entre los 200 y 600 euros, y no hace referencia alguna a la posibilidad de que fueran expulsados del grupo parlamentario. Subrayan en ese sentido que se trata del procedimiento habitual en el grupo siempre que hay un voto contrario al fijado.

las primeras reacciones

De los quince díscolos, siete son los representantes del PSC: Meritxell Batet, Manuel Cruz, Lídia Guinart, José Zaragoza, Mercé Perea, Marc Lamuà y Joan Ruiz. El resto son la jueza Margarita Robles y la excomandante Zaida Cantera (independientes por Madrid), los dos diputados por Baleares Sofía Hernanz y Pere Joan Pons; el vasco Odón Elorza, la aragonesa Susana Sumelzo, la gallega Rocío de Frutos y la castellanoleonesa María Luz Martínez Seijo.

Tras recibir la carta del responsable de disciplina del grupo socialista, la diputada ourensana Rocío de Frutos confesó que se siente "dolida". "Lo recibí por correo y una llamada de cortesía", subrayó y aseguró que lo único que le sorprende es "la rapidez". De Frutos, que volvería "una y mil veces" a decir "no" a Rajoy, no se arrepiente de su postura explicitada en la investidura

Por su parte, Odón Elorza realizó un comentario en su cuenta de Twitter en el que informa de la advertencia del expediente disciplinario y augura: "Y habrá más. Pagaremos los platos rotos por otr@s". También en su cuenta en esta red social, Zaida Cantera escribió: "Recibido el inicio del procedimiento de expediente disciplinario. Sin miedo y con la conciencia tranquila". Horas antes, la jueza en excedencia y "número dos" por Madrid Margarita Robles apuntaba que no temía sanciones por su negativa a facilitar otro Gobierno de Mariano Rajoy, pero en todo caso avisaba a los suyos que se preocuparan más por hacer una oposición "seria" que por hablar de los "castigos" que pondrá a los diputados "rebeldes".

A pesar de lo que se habló en el comienzo del proceso, en ningún caso se habla de la expulsión.n