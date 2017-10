"Escucharemos a los demás grupos y si llega el caso no lo descartamos", ha dicho Gil en declaraciones en el Senado.



También ha defendido que el presidente catalán, Carles Puigdemont, acuda a la Cámara Alta a presentar sus alegaciones y que lo haga cuando pueda ser. El Senado ha ofrecido la comisión del jueves por la tarde o el Pleno del viernes por la mañana, pero Ander Gil ha señalado que si tiene que ser el miércoles no se debe despreciar esta posibilidad.



"Por nuestra parte no va a quedar con tal de que se produzca esa comparecencia, en el formato que sea posible. Hay que abrir cualquier posibilidad", ha añadido.