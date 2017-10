El PSOE enfatiza ante Rajoy que si Puigdemont convoca elecciones en el marco constitucional "no cabe" el 155

Robles ha aprovechado su pregunta a Rajoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso para dejar clara al presidente la posición del PSOE en esta materia y para pedirle que "ponga orden" en su Gabinete y explique las "divergencias" que, sobre esta cuestión, se están produciendo entre la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y otros miembros del Ejecutivo.



Rajoy ha obviado la advertencia de la portavoz socialista, le ha recriminado que en vez de formularle la pregunta que estaba incluida en el orden del día, le haya contado "una historia" sobre Puigdemont, y se ha limitado a reiterar que, entre las prioridades de su Gobierno, está "restablecer la legalidad y la convivencia en Cataluña y garantizar la libertad y los derechos de todos los ciudadanos".



La dirigente socialista ha hecho hincapié en que Rajoy sabe que "el PSOE está siempre con el Estado de Derecho, la Constitución y la defensa de la legalidad" y ha insistido en que los de Pedro Sánchez tienen "claro" que, si Puigdemont vuelve a la legalidad y convoca elecciones autonómicas, habrá que desactivar las medidas que el Gobierno quiere aplicar bajo el paraguas del 155.



Pero también se ha referido a otros asuntos como los 46 vetos que el Gobierno ha puesto a otras tantas iniciativas legislativas en lo que va de legislatura, la decisión del Ejecutivo de no presentar los Presupuestos para 2018 antes del 30 de septiembre, como marca la Constitución, y el compromiso adquirido por Rajoy con el líder del PSOE sobre la reforma constitucional.



NO DEL PSOE A LOS PGE



"¿Qué va a hacer con la reforma de la Constitución a la que se ha comprometido? Nosotros la vamos a apoyar porque creemos firmemente en el marco constitucional y creemos en la necesidad de reformarla para acrecentar esos valores constitucionales", ha dicho Robles.



Y también ha adelantado que el PSOE no podrá apoyar un proyecto de Presupuestos que, según ha augurado, van a suponer una "enorme disminución del gasto social". "Nosotros estamos con los que lo pasan peor", ha añadido.



Rajoy le ha replicado con burlas: "Dice usted apoyar la reforma de la Constitución pero nadie en esta Cámara se ha enterado de a qué reforma se refiere"; "Nos dice que no puede votar los Presupuestos, pero no sé por qué, si no los conoce".



En su segundo turno, Robles ha contraatacado acusando al presidente de no contestar a sus preguntas y de limitarse a "leer los datos" que le preparan sus colaboradores. "No sé que tiene contra mis colaboradores, yo no tengo nada contra los suyos, lea los datos que le dan para evitar intervenciones como la de hoy", le ha soltado el presidente.



Por lo demás, el jefe del Ejecutivo ha reiterado que, además de restablecer la legalidad en Cataluña, entre sus prioridades está que España siga "creciendo y creando empleo" y mejorar del Estado de Bienestar.



Asimismo, ha apuntado que el escenario económico es "mucho mejor" hace un año cuando fue investido --ahora España crece al 3,1%-- y ha mostrado su deseo de seguir logrando acuerdos en el Congreso sobre Justicia, Educación, pensiones o financiación autonómica.