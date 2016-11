El PSOE comienza a relevar de sus cargos a los "díscolos"

n n n Dos diputados socialistas que rompieron la disciplina de voto en la investidura de Mariano Rajoy, el catalán José Zaragoza y el balear Pere Joan Pons, se conviertieron ayer en los dos primeros 'díscolos' en ser apartados de sus cargos como presidente y portavoz de la Comisión Mixta para la UE.

La exportavoz del grupo Soraya Rodríguez, afín a la gestora que dirige el PSOE desde la dimisión de Pedro Sánchez, y el perdedor de las primarias de 2014 frente a Sánchez, Eduardo Madina sustituyen a Zaragoza y Pons en estas responsabilidades.

A la entrada de la comisión en la que fue elegida presidenta Soraya Rodríguez, el propio Zaragoza aseguró que no se siente en absoluto castigado por la dirección del grupo y se da por "satisfecho" si su relevo mejora las relaciones entre el PSC y el PSOE. "Creo que si esto es bueno para la relación entre el PSC y el PSOE lo doy por bien empleado", dijo Zaragoza, que garantizó que en este nuevo tiempo y por parte de su partido sólo se escucharán "palabras de entendimiento".

Zaragoza agradeció la forma "respetuosa" en la que se le ha comunicado su sustitución, esta misma mañana en la reunión de la dirección del grupo, y alabó que este tipo de decisiones se adopten de una forma "ordenada". Reiteró que "en absoluto" se siente castigado y asumirá sin problemas la posible multa de 600 euros que le aplique el grupo parlamentario por romper la disciplina de voto porque la sanción económica "es lo menos".

Por su parte, su sustituya, Soraya Rodríguez expresó su respeto por la decisión de la dirección y agrzadeció que el grupo haya confiado en ella para esta responsabilidad. "Me parece que es un honor presidir una comisión de la UE, de la que ya fui portavoz en mi primera legislatura, y es un ámbito en el que he trabajado bastante, también como parte del Gobierno en Asuntos Exteriores. "Espero hacer una buena tarea", confió.

LOS PRÓXIMOS RELEVOS

La sustitución de Zaragoza y Pons anticipó otros relevos que decidirá hoy la gestora del PSOE, en los que está por ver cómo afectará a los quince díscolos -siete del PSC y ocho del PSOE- la reestructuración que abordará del grupo. Queda pendiente además la multa económica que previsiblemente llegará a los 600 euros.

El relevo, además, extendió el convencimiento entre otros díscolos, como la jueza Margarita Robles, de que están a punto de correr la misma suerte. "La gestora va a quitar presidencias y portavocías a quienes votamos 'no' por conciencia", anticipó Robles en la Sexta de cara a la reunión que hoy por la tarde mantendrá la gestora del PSOE para decidir las medidas que adopta contra ellos. Los díscolos creen que todos los "indicios" apuntan a que su desobediencia no se saldará con unas sanción económica, sino que los más críticos con la gestora serán también ser apartados de sus funciones. n