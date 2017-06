Proteger al menor, prioridad contra la violencia de género

nnnSeis niños han sido asesinados este año por sus padres, como una forma de hacer más daño a las madres, lo que ha suscitado el debate sobre si se está protegiendo adecuadamente a los menores que sufren de forma directa o indirecta el maltrato que se vive en sus hogares. Una cifra que se va hasta los 21 en los cinco últimos años.

"Un maltratador nunca puede ser un buen padre", argumentan las organizaciones feministas, como Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres, que reclama a los jueces aplicar la ley y hacerlo acordando de forma mayoritaria la limitación de las visitas o de la custodia a un padre que maltrata a su pareja.

Soleto, responsable de la Secretaría Técnica del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla para niños huérfanos de violencia de género, defiende que debe prevalecer el derecho de los hijos a vivir en un entorno no violento. "Las organizaciones seguimos insistiendo en que un maltratador nunca es un buen padre, no se puede preservar la relación paternofilial en un contexto de violencia de género", insiste la directora de la Fundación Mujeres, que recuerda que la ley se cambió en 2015 para reforzar la protección de los niños, estableciendo que los jueces que conocen los casos de maltrato deben resolver sobre la custodia y las visitas de los menores.

También la jurista Yolanda Besteiro coincide en que los jueces dictan pocas resoluciones limitando esas visitas y pocas órdenes de alejamiento y protección para los niños respecto al padre. "Nos sorprende que ante estas situaciones se mantengan la custodia, el régimen de visitas amplias y el contacto con los padres, desconociendo que el maltratador entiende que prolongar el maltrato es seguir haciendo daño a las madres", añade.

"La expresión "Te voy a dar donde más te duele" refleja este contexto", explica la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, que cree que debería reforzase la formación de los jueces y del resto de los operadores jurídicos para que sepan valorar ese riesgo ante "las características especiales del fenómeno del maltrato". Los maltratadores, insiste, "saben que las madres nunca se van a recuperar del asesinato de un hijo, es el instrumento mayor para hacerles daño".

¿Cómo se sienten los niños? "Ellos perciben que viven en situaciones de riesgo real para su integridad o para la de alguien, porque están presentes en las agresiones hacia las madres. Nos han descrito violencia física y verbal en su día a día y como se les utiliza para hacer daño a la madre, pero también en muchas ocasiones están forzados a mantener un pacto de silencio", explica la directora del Teléfono Anar, Diana Díaz. "Se sienten indefensos, paralizados, y viven entre el dilema del entorno de lealtades a sus padres, no saben bien como posicionarse", añade la responsable de este servicio de ayuda, que atendió 2.700 llamadas en 2015. n