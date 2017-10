El primer ministro belga se desmarca del asilo para Puigdemont

n n n El primer ministro belga, Charles Michel, pidió ayer al secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, que no eche "leña al fuego", después de que dijera que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, puede pedir asilo político en Bélgica. En un comunicado dirigido a la agencia Belga, Michel señaló que el asilo para Puigdemont "no está en absoluto en el orden del día" del Gobierno.

"Pido a Theo Francken que no eche leña al fuego", señaló el primer ministro, quien reiteró, además, su llamamiento al diálogo entre las autoridades españolas y catalanas. "El presidente catalán Puigdemont puede solicitar asilo político" en Bélgica, señaló ayer Francken en su cuenta en Twitter.

Previamente y según la cadena de televisión pública flamenca VRT News, el secretario de Asilo belga indicó que Bélgica podría ser una salida para Puigdemont en caso de que el expresidente catalán corriera el riesgo de ser encarcelado. "Los catalanes que se sienten políticamente amenazados pueden solicitar asilo en Bélgica. Puigdemont también pertenece a ellos. Eso es totalmente legal", indicó Francken a ese medio.

Francken dijo a VRT News que "la situación en Cataluña está degenerando. Podemos suponer, de manera realista, que cierto número de catalanes va a pedir asilo en Bélgica. Y pueden, la ley está ahí. Podrán pedir una protección e introducir una petición de asilo y lo resolveremos convenientemente", señaló.

sin solicitud

"En este momento no hay una solicitud todavía, pero todo evoluciona muy rápido. Veremos qué sucede en los próximos días y horas ", indicó Francken. Además, el secretario de Estado cuestionó la posibilidad de que Puigdemont sea objeto de un proceso equitativo en España. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, opinó ayer que Francken ha incumplido los principios de solidaridad y colaboración de los países en la Unión Europea.

"Sin tener ningún motivo ni competencias para ello, y adelantándose a cualquier acontecimiento, Francken se permite valorar un posible juicio a Puigdemont haciendo graves acusaciones al sistema judicial español, a la labor de los jueces españoles, y al Estado de derecho en España", dijo González Pons en un comunicado.

Precisamente, el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, apeló a "la fuerza del pueblo" dos días después de ser destituido por el Gobierno central en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Lo hizo en una publicación en su cuenta de Instagram que ha ilustrado con una imagen de castellers de este domingo en las Fiestas de Sant Narcís de Girona a la que ha añadido la etiqueta "#CatalanRepublic".

Puigdemont, que fue cesado el viernes por la tarde por decreto del Consejo de Ministros después de que el Parlament proclamara la República catalana, no se da por destituido y el sábado defendió en un mensaje institucional que son "los parlamentos los que eligen o cesan a los presidentes". n