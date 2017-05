El presidente del PSC niega "riesgo de podemización" en el PSOE tras la victoria de Sánchez

"Hay quien dice que hay riesgo de podemización del espacio socialista, pero no, es al revés, se ha avanzado en la socialdemocratización", ha destacado Ros en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en alusión al supuesto acercamiento de Sánchez a Podemos apuntado por sectores críticos con su liderazgo.



Además, Ros ha defendido que los militantes del PSOE "han dejado claro que el espacio de izquierda en este país lo tienen que liderar los socialistas" y no otro partido, y ha defendido las primarias como mecanismo democrático.



ANTONIO BALMÓN



El alcalde de Cornellà de Llobregat (Barcelona) y defensor de la candidatura de Susana Díaz, Antonio Balmón, ha confiado en que no habrá "ningún problema" a la hora de recoser el partido, y ha llamado al trabajo conjunto.



"Ahora ya se ha acabado, ya hemos elegido a la persona. Ahora ya no toca hablar a la militancia, sino a la ciudadanía, y ofrecerles una alternativa", ha destacado en declaraciones en TV3.



También ha dicho que la victoria de Sánchez con más del 50% de los votos es indiscutible, y ha llamado a "interpretar correctamente la clara orientación" para el partido que han marcado los militantes del PSOE.



"Tiene experiencia y entre todos tenemos que ayudar y contribuir a que el proyecto entusiasme y genere ilusión en los ciudadanos", a quienes se debe el partido y para quienes hay que trabajar, ha añadido.



Preguntado por si cree que el partido podrá seguir unido pese a las diferencias entre Pedro Sánchez y Susana Díaz que se han constatado en la campaña de primarias, ha dicho que "es un tema emocional, de personas, y ahora hay que ir a buscar un espacio totalmente racional".