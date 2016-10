El PP pide al resto de partidos que se presten al diálogo

Hernando ha cerrado el turno de intervenciones en el debate de investidura con un breve discurso en el que ha subrayado que hoy, con la reelección de Mariano Rajoy, se cierra una larga etapa de "bloqueo, parálisis e incertidumbre".



Ha admitido que la legislatura será "compleja" y su partido tiene que gobernar con "una mayoría más minoritaria", pero ha expresado su confianza en contar con el apoyo de otras formaciones, entre las que ha citado a los partidos que votan a favor de la investidura, para sacar adelante los proyectos.



Es "responsabilidad de todos" llegar a acuerdos, ha señalado Hernando, quien ha valorado que con esta investidura se vaya a "evitar volver a decirle a los ciudadanos que cuando van a las urnas despreciamos lo que dicen si no nos gusta". "Afortunadamente no va haber terceras elecciones", ha añadido.



Rafael Hernando ha señalado en cualquier caso que en España siempre ha gobernado "quien gana las elecciones" como así va a volver a ocurrir, y ha recordado que los españoles fueron los que decidieron la victoria del PP, un partido que dio "la vuelta al país".



El portavoz del PP ha recordado que siguen vigentes los "grandes objetivos nacionales", como la creación de empleo y el mantenimiento del crecimiento económico, y ha apelado a la necesidad de llegar a acuerdos en numerosas materias, entre las que ha citado la reforma de la financiación autonómica o la defensa de las víctimas del terrorismo.



Un momento que ha aprovechado para reprochar al diputado de Bildu Oskar Matute sus palabras, y decirle que "los únicos que desgraciadamente tuvieron que ponerse de rodillas" fueron aquellos a quienes "algunos que usted conoce" ponían "de rodillas para darles un tiro en la nuca". "Eso no puede volver a pasar", ha añadido.



Rafael Hernando ha acabado su discurso subrayando que "queda mucho por hacer" y declarando estar "muy orgulloso" de ser el portavoz de un grupo parlamentario como el del PP. Todos los diputados `populares` han recibido sus palabras con un largo aplauso en pie.