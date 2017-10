El PP pide a Puigdemont que dimita y avisa: "Unas elecciones no legitimarán a un Govern sedicioso"

"Aunque se convocaran elecciones, lo esencial y prioritario es recuperar el orden constitucional en Cataluña, y eso no se puede hacer con un Govern sedicioso aunque esté en funciones", ha señalado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.



Así, ha apuntado que Puigdemont "tiene que irse, dimitir" porque "no puede seguir ya al frente" del Govern, ni aun estando en funciones, como estará a partir de este sábado cuando el Ejecutivo central cese al president y al Ejecutivo autonómico después de que el Senado le autorice la aplicación del 155.



Preguntado por la posibilidad de que Puigdemont disuelva el Parlamento catalán y convoque comicios, el `popular` ha avisado al presidente catalán de que una convocatoria de elecciones "no va legitimar el que pueda restablecerse" un Gobierno autonómico como el que él lidera. "No puede haber un Gobierno sedicioso que se pretenda legitimar a través de ningún sistema para destruir España", ha insistido.



ES NECESARIO QUE "CAMBIEN"



A su juicio, es necesario que Puigdemont y su Gobierno "cambien" y hagan una declaración "para volver a la legalidad constitucional". Y sostiene que esto deben hacerlo "aunque se convoquen elecciones", al contrario de lo que opina el PSOE, que reclama la paralización del 155 en el caso de que Puigdemont convoque comicios. "Espero que el PSOE esté a la altura de las circunstancias", ha puntualizado.



Asimismo, Hernando ha afeado a Puigdemont que haya renunciado a comparecer ante el Senado para explicar su postura en la aplicación del 155 por parte del Ejecutivo. De hecho, la Generalitat ha designado al delegado de su gobierno en Madrid, Ferran Mascarell, y a los portavoces de ERC y el PDeCAT en el Senado para que le representen en el proceso de tramitación del artículo 155 en la Cámara Alta.



Para el diputado del PP, esta es "una oportunidad más" que el presidente catalán ha decidido no aprovechar. Según ha defendido el `popular`, el Ejecutivo de Cataluña "vive en el fanatismo", "ha destruido la confianza" entre la sociedad catalana y "han decidido destruir los cimientos de la economía catalana".