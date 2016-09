El PP deja que sea Rita Barberá quien decida sobre su dimisión

El PP deja por ahora la decisión de dimitir de Rita Barberá en manos de la propia senadora, después que el Tribunal Supremo haya decidido investigarla por supuesto blanqueo de capitales, aunque el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ya ha advertido de que si no renuncia no volverá a apoyar a Rajoy. El auto del Supremo se conoció en el mismo día en que el Senado comienza a constituir sus comisiones, y aunque la exalcaldesa de Valencia forma parte de dos -la Constitucional y la de Economía- se excusó y decidió no acudir a la Cámara Alta y ocuparse del estudio del escrito del alto tribunal.

El Supremo va a investigar a la senadora valenciana del PP por supuesto blanqueo de dinero por parte del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, mediante operaciones financieras conocidas como "pitufeo", realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad. Ante la nueva situación procesal de Barberá, varios dirigentes del PP en el Senado se han apresurado a aclarar que por el momento es ella quien debe pronunciarse sobre su dimisión, y su compañero y expresidente valenciano Alberto Fabra ha llegado a manifestar que confía en que esté "a la altura de las circunstancias". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, dijo por su parte que espera que la exalcaldesa deje su escaño de manera voluntaria.

La decisión judicial tuvo una inmediata consecuencia política en un período abierto a la negociación tras la frustrada investidura de Mariano Rajoy con los votos del PP y Ciudadanos. Así, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, hizo una clara advertencia al Partido Popular al señalar que si Mariano Rajoy quiere su apoyo para otra investidura antes tendrá que "hacer dimitir" a la senadora del PP por Valencia. "Si el PP quiere que Ciudadanos se comprometa a alguna investidura va a tener que hacer dimitir a Rita Barberá", dijo ante los diputados de su grupo.

No fue el único partido que ha exigido expresamente su renuncia inmediata al acta de senadora. El PSOE, por boca de Pedro Sánchez, también la reclamó, apuntando además que es preciso "reivindicar la ejemplaridad". El portavoz socialista en el Senado, Óscar López, recordó además al PP que debería aplicar a este caso su acuerdo con Ciudadanos para la regeneración democrática firmado antes de la investidura de Rajoy.

que esté a la altura

Sin embargo, desde las filas del PP sus dirigentes evitaron utilizar expresamente los términos "renuncia" o "dimisión" al aludir al caso de Barberá y a las consecuencias de la decisión del Supremo. El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, señaló nada más conocer su encausamiento: "Esperamos que la persona afectada pueda pronunciarse al respecto. Es lo lógico y lo que procede en este caso". Fabra, por su parte, tras decir que espera que la exalcaldesa de Valencia esté "a la altura de las circunstancias", añadió: "el partido es conocedor de esa situación y seguro que tomará las decisiones adecuadas".

En la misma línea, los también senadores del PP Xavier García Albiol y José Ramón Bauzá coincidieron en que el partido tomará la decisión correcta y "acorde a las circunstancias", eso sí, mientras el PP de la Comunidad Valenciana hacía notar que Barberá "formalmente no está imputada".

Entre tanto, a las exigencias de dimisión del PSOE se han adherido varios dirigentes de Podemos, como su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, o la jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, que invocaron las responsabilidades políticas que debe cumplir más allá de las penales que le puedan corresponder.

Aportaciones reconocidas de 1.000 euros para la formación

La investigación a la senadora popular Rita Barberá se relaciona con varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como con donaciones de mil euros de concejales y asesores, que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500 para blanquear ese dinero de supuesta procedencia ilícita. El Supremo deberá decidir ahora, posiblemente tras citar a la propia Barberá, que comparecerá como imputada pero voluntariamente, si pide el suplicatorio al Senado para proseguir el proceso contra ella o si archiva el asunto. En su auto de ayer el Supremo destaca que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos por el juzgado pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales.

"Resulta imprescindible continuar la investigación sobre los hechos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla", dice el Supremo. Se trata de aclarar si, bajo la cobertura de diversas aportaciones de asesores y cargos del PP en Valencia de 1.000 euros -que todos los investigados reconocen haber efectuado- se oculta el afloramiento de dinero en efectivo en poder de algún responsable o responsables del Grupo Popular.

Todo apunta hacia la secretaria del Grupo María del Carmen García-Fuster, que era la persona que operaba de facto con las cuentas bancarias. También se investiga el origen del dinero supuestamente blanqueado. El auto del Supremo se hace eco de que Barberá era la superiora jerárquica de todos los investigados. n