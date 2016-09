El PP cierra filas sobre Rajoy y deja claro que no planteará otro candidato

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado hoy que si González cree que el PP debe cambiar de candidato tras la investidura fallida de Rajoy, es que "se ha equivocado de partido".

Una posición que el PP ha esgrimido tras enterarse de unas declaraciones del expresidente socialista en Bogotá, con las que ha incidido en la "paradoja" de que el partido de Rajoy, pese a ser "el más votado", presenta al candidato "más vetado".

Maillo, en el Congreso, preguntado por dichas palabras, ha señalado que el PP tiene la legitimidad "que dan las urnas" para seguir manteniendo a Rajoy como su candidato a la presidencia.

Porque, según ha argumentado, al igual que otros dirigentes del partido han hecho en privado, es Rajoy el que ganó las elecciones el 20 de diciembre y es también el que las ganó el 26 de junio, y con más ventaja sobre el segundo.

De hecho, es el único que logró en la repetición electoral un resultado mejor que el anterior, algo que no obtuvieron los candidatos ni del PSOE ni de Unidos Podemos ni de Ciudadanos, ha continuado.

Además, ha recordado que González sólo gobernó cuando ganó, y en este sentido, le ha contestado que la responsabilidad la tiene que asumir "el que ha perdido, no el que ha ganado las elecciones". "El PP no va a apoyar ninguna candidatura que no esté encabezada por Mariano Rajoy", ha concluido.

Al líder del PP, además, le avala la mayoría absoluta lograda en las elecciones generales de 2011.

Según ha indicado el vicesecretario de Organización de los populares, en todo caso "la responsabilidad la tiene que asumir el que ha perdido".

"La pregunta que le hago a Felipe González es qué haría él si hubiera obtenido como secretario general 85 escaños", ha matizado.

También con rotundidad se ha expresado el portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, en la tribuna de oradores del Congreso, durante su intervención en el debate de investidura.

Lo ha hecho en respuesta a la alocución anterior del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien se ha mostrado partidario de que tanto PP como PSOE se pregunten por qué sus candidatos no aúnan mayorías suficientes para salir del bloqueo.

Más adelante, ha recalcado que la formación naranja sólo dará apoyo a aquellas investiduras que se presenten viables.

Hernando, en su turno, ha afirmado que el PP no firma pactos "para quince minutos" y ha proclamado que Rajoy "es y será mañana, pasado mañana y durante mucho tiempo" el candidato de su partido.

Otros dirigentes, en privado, al conocer las declaraciones de González, han despejado cualquier duda: Rajoy es el candidato y nadie en el partido planteará ninguna opción diferente. EFE