El PP carga contra las 'hienas' que atacaron a Rita Barberá

nnn El PP abundó ayer en sus reproches a quienes protagonizaron una "cacería" contra Rita Barberá y a los que su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, llegó a calificar de "hienas", de las que ha dicho que intentaron proteger a la exalcadesa de Valencia apartándola del partido. "Pero las hienas siguieron mordiéndola", añadió el día después del fallecimiento de Barberá y en el que se siguieron acumulando llamadas a la reflexión y un cruce de declaraciones entre representantes del PP y de otros partidos.

No entró en la polémica el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien acudió junto a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al funeral celebrado en Valencia por la senadora fallecida. Rajoy se limitó a expresar el "honor" que para él supone haber sido su amigo y la calificó de "extraordinaria" alcaldesa que "defendía con convicción aquello en lo que creía".

Entre los que se refirieron a la polémica por el trato que recibió, Rafael Hernando negó que en su formación haya "mala conciencia" por su muerte y recalcó que fue apartada precisamente para evitar su "linchamiento". "Pero las hienas siguieron mordiéndola", insistió. Lo hizo después de que el expresidente del Gobierno José María Aznar lamentara que Rita Barberá haya muerto habiendo sido excluida del partido al que dedicó su vida.

una diana

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Jesús Posada, se desmarcó de esas palabras y dijo que el PP actuó "adecuadamente". Para el expresidente del Congreso el del miércoles fue "un día en el que salía todo un poco del fondo del corazón y algunas personas dijeron cosas que les salieron porque llevaban mucho tiempo pensándolas".

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, primero en reprochar el miércoles las críticas que había recibido Barberá, decía ayer que la senadora decidió abandonar la militancia del PP para tener "más tranquilidad y estar menos bajo los focos mediáticos" porque, a su juicio, hubo "una crítica excesiva e infundada". De "auténtica cacería mediática que afectó profundamente" a la exalcaldesa lo calificó el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo, quien llamó a hacer una reflexión sobre lo que significa el Estado de derecho, la presunción de inocencia y el secreto de sumario. Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno y titular del Ministerio de Educación, también hizo una llamada a la reflexión política y a la calma y reconoció que "algunos", él entre ellos, pueden reprocharse no haber llamado más a Rita Barberá para que "hubiera sentido el calor de no sentirse sola".

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseveró que no fue el PP el que decidió juzgar a Barberá y condenarla "sin darle la más mínima oportunidad", y que los que lo hicieron "tendrán que reflexionar" sobre su muerte.

Otro dirigente histórico del PP, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, consideró que la muerte de Rita Barberá debe ser "un punto de inflexión" y añadió que la presión que tuvo que soportar "es injusta". "El Estado de derecho se rompe en pedazos en España en tanto en cuanto todos tenemos la presunción de culpabilidad, todos tenemos que defendernos de algo", aseguró Imbroda. El que fuera compañero de partido de Barberá y hoy secretario general de FORO, Francisco Álvarez Cascos, salió en defensa de la figura política de la exalcaldesa: "La historia con mayúsculas la hará justicia".

La diputada del PP Celia Villalobos afirmó que Barberá era una persona "honesta, honrada y trabajadora" y por ello, a su juicio, "no se merece lo que han hecho con ella". Villalobos hizo estas declaraciones a la salida del funeral por la senadora y exalcaldesa, en el tanatorio de Valencia. n