El PP acepta la propuesta del PSOE de aplicar gradualmente el 155

Fuentes populares han confirmado a Efe que, de las tres propuestas que defiende el PSOE para añadir al acuerdo de aplicación del 155, en el PP están dispuestos a incluir la tercera, que aboga por un uso "proporcional y responsable" de las medidas que apruebe el Senado "modulando" su aplicación si hay circunstancias que así lo aconsejen.



Sin embargo, no ven con buenos ojos la petición de los socialistas de paralizar la aplicación del precepto constitucional si hay disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones autonómicas.



En el PP se remiten en este sentido a las declaraciones que ha hecho este mediodía el vicesecretario de Autonomías y Ayuntamientos del PP, el senador Javier Arenas, quien ha insistido en que la convocatoria electoral no es suficiente, porque es imprescindible la vuelta a la legalidad constitucional y estatutaria.



En el partido de Mariano Rajoy se insiste esta tarde en que se sigue adelante con la tramitación del 155 en el Senado y que así se hará hasta que tengan la convicción de que se restaura la legalidad en Cataluña.



Garantizar la independencia de la radio y televisión pública de Cataluña, la defensa de una salida constitucional hasta el último momento antes de la aprobación del 155 y anticipar el cese de estas medidas si desaparecen las causas que lo han motivado son las tres enmiendas que defenderá el PSOE en la Comisión.



Fuentes socialistas han considerado que con estas enmiendas "se mejoraría" el texto que aprobará el Senado respecto de la propuesta que el Gobierno remitió a la Cámara alta el pasado sábado para la aplicación de este precepto constitucional.



La primera de ellas tiene que ver con el apartado referente al área de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales, y está encaminada a garantizar la pluralidad e independencia de la radio y la televisión pública de Cataluña.



Para eso, el PSOE pide que se excluyan de la aprobación del Senado las previsiones del último párrafo de este apartado respecto al ejercicio de las facultades de la Generalitat en el ámbito del servicio público autonómico de comunicación audiovisual.



El PSOE cree que en una democracia avanzada "es deseable y exigible garantizar el derecho de los ciudadanos a un servicio de radio y televisión públicas independientes y de calidad", por lo que considera que TV3 y Catalunya Ràdio no deben depender del gobierno de turno, sino del Parlamento.



Otra enmienda del PSOE hace referencia a la notificación, entrada en vigor y publicación del texto del Gobierno, para defender "una última oportunidad" para intentar una salida constitucional a la actual situación en previsión de que, antes de la publicación y entrada en vigor de la resolución final que vote mañana el pleno del Senado, el presidente de la Generalitat convoque elecciones.



"Siempre, claro está, que dichas elecciones estén dentro del marco constitucional y estatutario vigente", precisa el PSOE.



La última iniciativa del PSOE aboga por contemplar la posibilidad de plantear modificaciones o actualizaciones a las medidas adoptadas, así como la opción de anticipar su cese siempre que cesasen las causas que las motivan.



Además, los socialistas proponen que el Gobierno, atendiendo a la evolución de los acontecimientos y de la gravedad de la situación, lleve a cabo una utilización proporcionada y responsable de estas medidas aprobadas por el Senado, modulando su aplicación si se produjeran cambios en la situación u otras circunstancias que así lo aconsejen, propuesta aceptada por el PP.