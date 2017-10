La Policía impide a los Mossos quemar documentación del 1-O

n n n La Policía Nacional evitó ayer que los Mossos d'Esquadra quemaran en una incineradora unos documentos que sospechan que están vinculados con el referéndum del 1-0 y que intervinieron por orden de la Audiencia Nacional para analizar su contenido.

Según fuentes policiales, los Mossosenviaron en la mañana de ayer a una furgoneta y dos patrullas a la planta de tratamiento y selección de residuos Tersa de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) para quemar varios documentos con información sensible, aunque no lo pudieron hacer porque cuando llegaron se encontraron a una veintena de agentes de la Policía Nacional bloqueando el acceso.

Los agentes de la Policía Nacional impidieron el paso a los Mossos, interceptaron la furgoneta y exigieron a la policía catalana que les entregara la documentación que llevaban a la incineradora.

Sin embargo, los Mossos se negaron en un primer momento a entregar la documentación y pidieron a la Policía Nacional que les mostrara una orden judicial para intervenir estos archivos. Los agentes de la Policía Nacional no disponían de esta orden, por lo que pidieron a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que les autorizara a intervenir los documentos para poderlos analizar.

Tras más de tres horas de espera de ambos cuerpos policiales frente a la incineradora, la juez autorizó a la Policía Nacional a requisar esta documentación y a trasladarla a Jefatura para analizarla.

Según fuentes de la Policía Nacional, la Brigada Provincial de Información, en el marco de una investigación sobre el 1-O, sospechaba que podrían llevar documentación relativa al referéndum, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

Por el contrario, fuentes de los Mossos negaron que los informes que iban a quemar estuvieran vinculados con el referéndum del 1-O y alegan que es una práctica habitual y ordinaria que se acuda a incineradoras a quemar este tipo de archivos, o que se utilicen trituradoras para destruirlos, ya que la actividad policial genera documentos de contenido sensible que, cuando ya no son necesarios, se deben destruir para atender a la protección de datos.

Los Mossos precisan que los documentos en papel que se llevaban a destruir pertenecen a la Comisaría General de Información y que, en concreto, figuran archivos con datos administrativos de la oficina de apoyo a esta comisaría, relativos a permisos, vacaciones y bajas, así como sobre operativos y documentación diversa.